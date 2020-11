La Fórmula 1 anunció su calendario provisional para la temporada 2021, el cual tendrá 23 fechas. El ejercicio arrancará el 21 de marzo en Australia y finalizará el 5 de diciembre en Abu Dhabi. Además, se destaca la presencia de la primera competencia en Arabia Saudita, a realizarse el 28 de noviembre en el circuito callejero emplazado en la ciudad de Jeddah.

La cuarta fecha del campeonato aún no tiene escenario y eventualmente es el lugar que tenía Vietnam. La competencia en el país asiático iba a debutar este año, pero por la pandemia de COVID-19 debió ser anulada. Sin embargo, Liberty Media no parece haber arreglado con los organizadores para el 2021 y todavía es una incógnita si la carrera se hará o no.

Por su parte, el Gran Premio de Brasil, a desarrollarse el 14 de noviembre, está sujeto a la situación contractual del evento. Misma situación sucede con el GP de España (9 de mayo), ya que aún el circuito de Barcelona no aseguró su presencia, aunque estaría todo dado para que permanezca un año más.

“Nos complace anunciar el calendario provisional de la Fórmula 1 para 2021 después de extensas conversaciones con nuestros promotores, los equipos y la FIA. Estamos planeando eventos para 2021 con fanáticos que brindan una experiencia cercana a la normal y esperan que se respeten nuestros acuerdos”, comentó el presidente de la Fórmula 1, Chase Carey, de forma inicial.

Y agregó: “Hemos demostrado que podemos viajar y operar nuestras carreras de manera segura y nuestros promotores reconocen cada vez más la necesidad de avanzar y manejar el virus. De hecho, muchos anfitriones quieren utilizar nuestro evento como una plataforma para mostrar al mundo que están avanzando”.

Para terminar, Carey señaló: “Estamos encantados de que Arabia Saudita se convierta en parte del calendario y estamos igualmente emocionados de volver a las sedes en las que esperábamos correr en 2020”.

Por último, el calendario de la Fórmula 1 está sujeto, como es habitual, a la aprobación del Consejo Mundial del Deporte de Motor de la Federación Internacional del Automóvil.