La FIFA podría excluir a Brasil de las competiciones oficiales

La FIFA emitió una advertencia a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en la que señaló que podría despojarla de todos sus derechos de membresía en caso de llevar a cabo elecciones anticipadas para elegir al sucesor de Ednaldo Rodrigues, destituido a principios de este mes.

El comunicado, redactado por Kenny Jean-Marie, director de federaciones miembro de la FIFA; y Monserrat Jiménez García, subsecretaria general de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), expresó que las selecciones y clubes nacionales no podrán participar en competiciones internacionales mientras persista la suspensión.

“La FIFA y la Conmebol desean enfatizar firmemente que, hasta que dicha misión se lleve a cabo, no se tomará ninguna decisión que afecte a la CBF, incluidas elecciones o convocatorias de elecciones. Si esto no se respeta, la FIFA no tendrá otra opción que presentar el asunto a su órgano decisorio pertinente para su consideración y decisión, lo que también podría incluir una suspensión”, aseguraron en el texto.

La FIFA sospecha de una indebida intervención gubernamental en un miembro asociado por lo que se reveló que el 8 de enero se constituirá una comisión en Brasil para abordar este asunto.

El órgano judicial invalidó la elección del presidente al considerar ilegal una modificación de las reglas electorales introducida poco antes de la votación. Esto obliga a convocar nuevas elecciones en un plazo de 30 días.

Ednaldo Rodrigues, quien puede apelar la sentencia, tiene la posibilidad de postularse nuevamente. Durante este período, José Perdiz, presidente del Tribunal Superior de Justicia Deportiva, estará a cargo de la gestión administrativa.