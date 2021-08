La FIA desestimó la apelación de Aston Martin

Aston Martin finalmente no pudo revertir la desclasificación de Sebastian Vettel del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. En esa competencia, el piloto alemán finalizó segundo en pista, pero como en la técnica no pudieron extraer una muestra de al menos 1 litro de combustible, tal como indica el reglamento, fue excluido.

Aston Martin pidió que se analice nuevamente esta decisión la semana pasada ante la FIA y ayer hubo una audiencia para tratar el caso. Tras analizar todo, los Comisarios de la FIA echaron por tierra la solicitud.

La FIA no dio curso al pedido de Aston Martin Aston Martin

Para que haya una revisión, los comisarios deben contar con una nueva pieza de evidencia significativa y relevante. La escuadra británica indicó que era una falla en el sistema de combustible, que según afirman, mostraba que estuvo durante toda la carrera. Como resultado de eso, una cantidad significativa de combustible se consumió del monoplaza de Vettel durante la carrera en Hungría.

Pero las autoridades redondearon que si bien esa evidencia es un nuevo elemento, no cambió el hecho que no puedan dar con la muestra mínima de combustible luego de la carrera. “El reglamento de la F1 “exige inequívocamente una cantidad restante de un litro y no permite excepciones”, expresa en el comunicado que dieron a conocer en los últimos minutos.

Por estos motivos, los comisarios manifestaron como inadmisible la solicitud de apelación de Aston Martin y de esa forma se confirma la desclasificación de Sebastian Vettel, quien había sido segundo en Hungría. Lewis Hamilton heredó oficialmente el segundo puesto y quedó ahora con 8 puntos de ventaja sobre Max Verstappen en el campeonato.

Para el teutón, fue la pérdida de su segundo podio de esta temporada, ya que había finalizado segundo en el Gran Premio de Azerbaiyán. La próxima fecha de la Fórmula 1 será el 29 de agosto en Spa-Francorchamps.