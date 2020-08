La felicidad de Azar tras probar el Top Race en el Gálvez

Diego Azar giró con el Top Race en el autódromo de Buenos Aires en la jornada de ayer, donde se evaluaron los protocolos sanitarios para que vuelvan las competencias en el menor tiempo posible.

Azar se mostró emocionado por lo vivido en el autódromo porteño, después de más de 5 meses sin actividad en el automovilismo nacional: “Es el mejor día de la cuarentena por lejos. Estuvimos con todos los protocolos posibles y ojalá que en dos semanas estemos corriendo acá con el Top Race, como está pactado con los calendarios. Intenté salir arando, pero me controlé. Y cuando pasé por la Horquilla me llamó la atención cómo patinaba por la suciedad del autódromo. Hasta me agarró un poco de miedo cuando llegué a la curva 1”.

“Parece mentira, pero es como si me subiera por primera vez”, confesó Azar, que agregó sus emociones: “Venía casi lagrimeando como si fuera mi primera vez. Ojalá que todos mis colegas, dueños de equipos y de talleres puedan vivir lo que estamos viviendo nosotros”.

En tanto, Guido Moggia, en el auto de Franco Girolami, también tuvo su día tan particular: “Desde que comencé a correr nunca estuve tanto tiempo parado. Estoy feliz y agradecido de ser uno de los privilegiados de poder manejar nuevamente”.

“Estamos felices de estar en el autódromo, con muchas ganas de que esto se transforme en una realidad y que podamos competir muy pronto”, afirmó a Carburando Alejandro Levy, titular del Top Race, categoría que participó de la jornada de protocolos en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires.

“Se demostró que el trabajo del Gobierno de la Ciudad, del autódromo y de la CDA con los protocolos de seguridad sanitaria, protocolos sanitarios. Hay que mirar el mundo, con un automovilismo activo. No sólo la Fórmula 1 o Estados Unidos. En Uruguay hubo Rally. No sólo hablo por las categorías nacionales sino también las zonales o regionales”, agregó Levy.