La explosiva respuesta del periodista deportivo Azzaro al cabezón Ruggeri: “Hablás de sobres y sos deportivo billete”

Flavio Azzaro no se guardó nada y salió a contestarle con dureza a Oscar Ruggeri, un día después que el campeón del mundo con la Selección dijera en el programa F90 de ESPN que varios periodistas habían recibido sobres con dinero de la AFA.

“Hacés que te calentás, sos el matón de la tele, pero en tu vida le pegaste una piña a alguien. Lo más loco que vimos tuyo fue tirarle una patada desde atrás a Chilavert”, comenzó Azzaro hablándole directamente a Ruggeri, a quien definió como “payaso mediático” y “limitado” a la hora de expresarse.

En su canal de YouTube, Azzaro se tomó personal el descargo de Ruggeri, quien sin dar nombres apuntó contra los periodistas que le hicieron “un minuto de silencio” a Scaloni en un programa (TyC Sports) en el cual era parte Azzaro, quien luego entrevistó a Claudio Tapia en Polémica en el Bar (América TV).

La paliza de @flavioazzaro a Ruggeri en su canal de YouTube es una pieza de colección, que quedará en la historia del periodismo moderno. Se despertó de la siesta, y lo dejó en la lona desde el living de la casa. Hace tiempo no veo una sopapeada tan grande. — Pablo Carrozza (@pablocarrozza) September 3, 2021

Azzaro y los “sobres” de los que habló Ruggeri

A la hora de hablar acerca de los supuestos sobres con dinero de la AFA, Azzaro le pasó la pelota a Ruggeri: “¿Hablaste de sobres? Todos los que estamos acá sabemos que no hacés nada por amor, todo es por plata y lo tenemos re contra sabido. Sos deportivo billete, Oscar. Me hablás de sobres cuando tu amigo (por Daniel Angelici) me echó de un canal por decir lo que pienso. No te tengo más respeto. Vos sos guapo de pico y seguís siendo parte de la opereta de desestabilización”.

DESDE LA PALIZA DE IVAN DRAGO A APOLO CREED NO SE VEIA TANTA SANGRE COMO LA QUE DERRANO AZZARO SOBRE RUGGERI, SIEMPRE DEL LADO DEL SEÑOR FLAVIO AZZARO, LO DEJO HECHO CENIZAS, LO LIQUIDO, NO ERA NECESARIO FLAVIO — juli🧉 (@Julii_sx) September 3, 2021

Las críticas de Azzaro a Ruggeri

“Estás afuera del sistema Ruggeri. No importás. ¿Te pensás que a Tapia o a Messi le importa lo que vos digas? Dejaste de existir cuando salió campeón la Argentina. Das lástima. Dijiste en un programa de televisión que querías que pierda la Selección, desde que la época de Maradona, y además pusiste cara de culo cuando salió campeón. No lo pudiste disimular. Como tus compañeros, porque no les sirve este Gobierno de AFA”, continuó el periodista en su canal de Youtube.

Por último, Azzaro cerró con duras frases atacando al ex futbolista: “Te saqué la careta Ruggeri y me chupa un huevo. Te metí en el barro, la gente desconfía de tu relato. Yo nunca quise que pierda Argentina. Empezá a hacer un laburo digno”, cerró el periodista. ¿Habrá contraataque del Cabezón?