La estremecedora historia detrás del video del pequeño hincha de Platense que se hizo famoso en VideoMatch

Continúan los festejos por el ascenso de Platense a la primera división del fútbol argentino. Tras el triunfo del domingo, un usuario de Twitter compartió un video de un pequeño hincha del calamar que se hizo famoso tras participar en VideoMatch en 1998.

Sin embargo, los fanáticos no estaban listos para la triste historia detrás de la secuencia en la que aparece el niño junto a Marcelo Tinelli. “Buen momento para recordar este video del año 1988 ¿Qué será de la vida de este niño hincha de Platense”, escribió el usuario.

En el video, Marcelo le ofrece un helado al pequeño a cambio de que le diga de qué equipo es. La respuesta correcta siempre era la misma: San Lorenzo. Pero el niño respondió una y otra vez que era de Platense.

Momentos después, el protagonista del video citó el tweet y contó la razón de su respuesta. “Ese nene soy yo y cada vez que veo el video me angustia mucho”, explicó Federico Tineo.

“No quería ser de Platense, yo quería ser de River. Pero sabía que eso podía traerme un gravisimo problema con mi viejo. Entonces no me quedó otra que resignar el helado y los muñecos que me ofrecía Tinelli”, continuó.

“Tendría 5 años y, probablemente como cualquier nene, prefería comer el helado. Y todo fue risas para la cámara. Me acuerdo a la perfección como si hubiese sido ayer ese momento, De terminar de rechazar el helado y mirar a mi viejo como preguntándole ‘¿Estuve bien?’”, dijo.

“ El terror con el que me acerqué a mi viejo . Porque yo tenía que ser sí o sí de platense. No podía elegir otro club, porque sino se me venía la noche. No se si alguien leerá esto, pero me estoy sacando un tremendo peso de encima al contarlo”, confesó en el hilo de Twitter.

“Está claro que ese terror no era casual. Sé que por decir que era hincha de otro club se podía venir una golpiza infernal, como las que estaba acostumbrado. Así que obviamente rechazar el helado era algo menor ante esa circunstancia”, explicó.

Según su relato, después de varios años en tribunales y la oficina de violencia doméstica se dispuso una restricción perimetral. “Lamentablemente para que eso pasara me tuvo que romper el páncreas de una patada, pero bueno”, agregó.

Por último, el joven contó que hoy él trabaja en tribunales y desde su lugar intenta dar lo mejor de sí. Además, puede alentar a River Plate sin temores.