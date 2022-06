La esposa de Di María aseguró que tiene una “lista negra” con nombres de periodistas

El pasado 10 de julio de 2021 la Selección Argentina se consagró campeón de la Copa América luego de ganarle a Brasil, tras 28 años de sequía con un gol de Ángel Di María. El fideo era muy resistido por la prensa y tras anotar el tanto muchos periodistas cambiaron su postura y comenzaron a alabarlo.

Jorgelina Cardoso, esposa del jugador, no olvida todo lo que sufrió su esposo y en las últimas horas reveló que sabe muy bien quienes fueron estos críticos: “Tengo anotados en un bloc a todos los periodistas que hablaron mal de Ángel. Entonces cuando piden una nota, veo y digo: ‘este no, chau’”, confesó en dialogo con Migue Granados para ESPN Playroom.

Junto a una estrella... ¡siempre hay una gran mujer! 💪🏻 pic.twitter.com/AUNSnnVbyY — ESPNPlayroom (@ESPNPlayroom) June 28, 2022

“Me molestan las injusticias, cuando se habla mal de él o piden su renuncia”, continuó. Por su parte, Di María, quien estaba en la mesa, habló acerca de lo que más le molestaba a la hora de jugar con la Selección Argentina: “Siempre nos liquidaban por la lesión y ahora todo cambió. Me molestaban bastante esas cosas”, cerró el futbolista.

Ángel Di María se despidió de París Saint-Germain (PSG). Su esposa Jorgelina Cardoso estuvo presente en el último partido con sus hijas Mía y Pía.

La esposa de Ángel Di María reveló todos los secretos de la vida de las botineras

Hace un par de años, Jorgelina Cardoso habló con LAM y reveló todos los secretos de su vida como botinera, en una entrevista donde se mostró muy sincera y espontánea: “Yo soy brava, me molesta cuando las cosas que se dicen son injustas... Yo tengo sangre caliente. Ángel me dice que no conteste, pero a mí me enoja si hablan mal de mi marido”. dijo quien es madre de Mía, de siete años, y Pía, de dos.

El volante compartió una selfie con Pía, Mía y su esposa Jorgelina Cardoso\u002E (@carcoficial)

Sobre qué le cambiaría al ex Rosario Central no tuvo dudas: “Me gustaría que él tenga más carácter, que reaccione o conteste... En la cancha tiene carácter, sí, pero hasta ahí nomás. Hay jugadas que después vuelve a casa y le digo ‘¿cómo no le rompiste la pierna?’ Me enojo, soy re enojona”, respondió.