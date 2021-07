La emotiva razón por la cual el “Huevo” Acuña usó una remera distinta durante los festejos de la Copa América

Este sábado, tras el pitido del árbitro que le dio la victoria a la Selección Argentina en la final de la Copa América, los jugadores del equipo nacional vistieron una remera en alusión al título. Sin embargo, Marcos “Huevo” Acuña lució una remera con una dedicatoria especial a un amigo.

El oriundo de Zapala, Neuquén, fue el único de los integrantes de la delegación nacional que no se puso la camiseta que tenía impresa el “Argentina campeón Copa América 2021”.

En su lugar, eligió quedarse con una remera blanca con el dibujo de una mariposa roja en el pecho y debajo el nombre Luz.

El posteo de Marcos Acuña Instagram

Durante los festejos trascendió que Luz es la hija de su amigo y fotógrafo de Racing Club Fabián De Ciria que falleció en mayo pasado a los 14 años, informó Télam.

El futbolista se hizo la remera para tenerla abajo y exhibirla luego de mostrar un gol pero el momento que eligió para lucirla emocionó a su amigo.

“Qué te puedo decir amigo si no paro de llorar. Si cuando te vi con esa mariposa en el pecho se me hizo un nudo en la garganta. Que en tu momento de gloria te acuerdes de mi Luchy lo dice todo. No tengo palabras para agradecerte. Te quiero mucho campeón”, publicó De Ciria en su cuenta de Instagram. Y el “Huevo” le comentó: “Te quiero mucho amigo”.

Casi en simultáneo, el ex Ferro y Racing posteó una historia con la foto que se sacó con Messi y la Copa América en uno de los arcos del Maracaná y puso: “Todos los días le pedía esto amigo y se dio”.

Acuña, actual jugador de Sevilla, fue titular en la final de la Copa América y completó una gran actuación pero su gesto fuera de la cancha fue un triunfo aparte.