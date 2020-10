La dura respuesta de Maradona a Macri: “Tus decisiones le cagaron la vida a dos generaciones de argentinos”

Diego Maradona le respondió hoy a Mauricio Macri, quien lo criticó, lo comparó con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y lo acusó de haberle “cagado la vida a dos generaciones de argentinos” con sus decisiones durante su mandato entre el 2015 y el 2019.

“Yo le pido al pueblo argentino que apoye a este Gobierno. Que lo haga desde sus casas, desde las redes. Porque este gobierno no es de Alberto y Cristina. Es de todos. Ya no es más el país de Ricachón y sus amigos”, escribió Maradona en Instagram.

“Y a vos Mauricio, te digo que a mí no me echaste de ningún lado. Fui yo el que dejó el fútbol, para proteger la salud de mis viejos. Esa fue una decisión mía, y no le hice mal a nadie. Pero por más bombas de humo que tires, vos sabés que tus decisiones le cagaron la vida a las próximas dos generaciones de argentinos”, continuó.

Anoche, Macri durante una entrevista con el canal TN lo comparó a Maradona con Cristina Fernádnez de Kirchner y recordó que él lo echó para lograr el “Boca que soñaba” y pidió que el peronismo haga lo mismo con la dirigente, que también fue dos veces presidenta de la Nación.

“Hoy el peronismo está en el mismo desafío, que es lograr separarse de Cristina Fernández de Kirchner”, opinó sobre el oficialismo nacional. Por otra parte, Maradona le recordó una frase de Franco Macri, padre fallecido del líder del PRO, y tiró: " Hacete cargo, querido. Ya lo dijo tu padre".