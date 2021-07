La dura historia de Braian Romero, la nueva figura del River de Marcelo Gallardo

Braian Romero, goleador de River en el partido de ayer ante Argentinos por los octavos de final de la Copa Libertadores, sufrió artritis y estuvo a nada de dejar de jugar al fútbol.

El ex-Defensa y Justicia llegó al Millonario hace dos semanas, lleva nada más que dos partidos oficiales vistiendo la camiseta del club, sin embargo, en ambos tuvo una buena participación; por ello, cabe recordar la dura historia que tuvo que atravesar Romero para llegar a dónde está hoy.

En 2012, cuando daba sus primeros pasos como jugador en la Primera B Metropolitana con Acasusso, padeció de artritis reumatoidea, enfermedad que provocó la inflamación de las articulaciones y tejidos circundantes. Lo tenía a maltraer, inclusive para caminar. Llegaron a decirle que no podría volver a jugar. y hasta él mismo expresó en su momento que “caminaba como un anciano” .

Además, en una entrevista con Toda Pasión en el 2018, Romero aseguró que “lo curó dios” y detalló aún mas ese terrible momento. “Era muy fuerte lo que sentía. imaginate que me llegaron a poner morfina, que es lo que le ponen a la gente que ya está en las últimas. Tomaba pastillas, me daban corticoides cada semana y no pasaba nada. Me pude poner bien gracias a Dios, fue un milagro”.

Luego, agregó: “Se me iba todo de las manos. Estaba perdiendo todos mis sueños. El médico que me dijo que no iba a poder jugar más no lo podía creer cuando vio que estaba recuperado. Él hizo todo lo posible para sanarme, pero el que me curó fue Dios”.

La dura frase del formador de Braian Romero: “Nos conformábamos con que pudiera caminar”

Gastón Ramondino, uno de los formadores de Braian Romero, recordó un difícil momento del futbolista que le dio la clasificación a River en la Copa Libertadores. “Creímos que no iba a volver a jugar y nos conformábamos con que pudiera caminar”, afirmó en Como te va.

El entrenador se refirió a la artritis reumatoidea que el futbolista sufrió en 2012 cuando jugaba en Acassuso y destacó que “nunca perdió la humildad”. Además, recordó los gestos que tuvo cuando fue transferido a Colón agregó: “Por encima de ese gran jugador hay un pibe extraordinario”.