La dura confesión del Profe Signorini sobre el doping de Maradona en el Mundial de Estados Unidos 19494: “A Diego lo entregó Grondona”

Las impactantes declaraciones de Fernando Signorini, quien fue el preparador físico de Diego Maradona, han arrojado luz sobre los turbulentos días previos al Mundial de 1994 y los oscuros eventos que rodearon la situación de Maradona con el histórico caso de doping por efedrina. Signorini compartió los detalles sobre la preocupación del personal médico, liderado por el Doctor Ugalde, respecto a la cantidad de pastillas que se le administraban a Maradona y la sugerencia de someter al equipo argentino completo a un control para sacarse las dudas antes de la competencia. Todo en el documental “La hija de Dios”, que conduce Dalma Maradona y que se estrenó en HBO Max.

La tensión se intensificó cuando la propuesta de Signorini fue rechazada por Grondona, el entonces presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Aunque Signorini sugirió una medida que podría haber evitado el positivo de Maradona, la negativa de Grondona planteó preguntas sobre la transparencia y la integridad del proceso.

“A 8 días del comienzo del Mundial, el Doctor Ugalde, que era el médico de la Selección, venía siempre y decía junto al representante Marcos Franchi: ‘Tantas pastillas que le das a Diego… Yo tengo miedo’. Entonces le digo: ‘Escuchá, ¿por qué no le decís a Grondona que baje una orden de FIFA para hacer un control antidopaje a todo el equipo?’. Bebo unos mates y veo que sale Grondona. Voy otra vez a la habitación de Ugalde y le digo: ‘¿Y?’. ‘Dijo que no’, me dice. ‘¿Cómo que dijo que no? ¡Podemos tener una bomba atómica abajo de la mesa!’ Eso me quedó”, contó Signorini,

La peor noticia golpeó después del partido con Nigeria, cuando se reveló un supuesto resultado positivo en la prueba de dopaje de Maradona. Signorini compartió el impactante momento en el que se confirmó la noticia, describiendo el llanto de Daniel Cerrini, el entrenador personal de Diego, quien había recibido la confirmación de Marcos Franchi, el representante.

“Cuando se produce lo que se produce después del partido con Nigeria, yo estoy en mi habitación y a los 5 minutos, golpean. Abro la puerta y Daniel Cerrini (personal trainer) estaba llorando. Me dice que Marcos Franchi le había confirmado que el doping positivo era de Diego. No pasó ni un minuto y escuchamos un grito desgarrador”, contó el preparador físico.

Y agregó: “Cuando se produce la contraprueba del doping, va Roberto Peidró, uno de los jefes médicos de Argentina, y ve que en los tubitos con la muestra decían la sustancia que se tenía que buscar. Él, inmediatamente, le dice a los tipos: ‘Esto viola el protocolo. La contraprueba no tiene valor y por lo tanto, Diego está adentro del Mundial’”.

El relato de Signorini sobre la contraprueba refuerza aún más las dudas sobre la validez del proceso, ya que se alega que la muestra estaba direccionada, con la sustancia específica ya indicada en los tubitos. La intervención de Roberto Peidró, jefe médico argentino, cuestionando la violación del protocolo, parece haber caído en oídos sordos, ya que Grondona supuestamente decidió retirar a Maradona del Mundial.

“Cuando vos vas a buscar una muestra, no podés saber lo que vas a buscar. Estaba direccionado. Los demás se enojaron y hasta lo insultaron. Peidró sale, se encuentra con Grondona y le dice: ‘Don Julio se acabó. Diego está adentro porque el protocolo…’ Y le dice: ‘No, no hables con nadie de esto. Ya lo saqué del Mundial’. ‘¿Cómo que lo sacó del Mundial?’. ‘No hables de esto’, y le cortó”, reveló Signorini.

La historia toma un giro aún más oscuro cuando Grondona, en lugar de enfrentar consecuencias, es ascendido a Vicepresidente de la FIFA y designado como presidente de la comisión de Finanzas después del Mundial.

“Cuando termina el Mundial, el señor Julio Humberto Grondona fue nombrado Vicepresidente de la FIFA y Presidente de la comisión de Finanzas para manejar una bolsa de cientos de millones de dólares sin saber hablar inglés. ¿Vos te acordás del juego de figuritas, yo te doy esta a cambio de la otra? Diego fue entregado”, concluyó Signorini frente a Dalma Maradona.

