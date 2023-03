La dura advertencia del DT de Olimpo a sus jugadores: “Si quieren la camiseta de Boca, que la compren”

Debido al parate por fecha FIFA, los equipos del país aprovecharán este fin de semana para disputar lo encuentros correspondientes a la Copa Argentina y uno de los duelos más atractivos será el que enfrente a Boca Juniors contra olimpo de Bahía Blanca el próximo 25 de marzo en Resistencia, Chaco.

En la previa a este complicado duelo, fue Arnaldo Sialle, entrenador del Aurinegro quien sorprendió con sus picantes declaraciones y también se mostró ilusionado con dar el batacazo: “Tenemos claro que tenemos que estar bien en todos los aspectos para tener alguna esperanza contra Boca. La Copa Argentina dio muchas sorpresas. Nosotros tenemos nuestra ilusión. Tenemos plantel como para pelear el ascenso y este partido”, señaló el DT en diálogo con Fútbol 910 por Radio La Red.

Arnaldo Sialle, el DT de Olimpo de Bahía Blanca

Asimismo también se refirió a una constante que sucede en este tipo de competiciones y son las largas filas que arman los jugadores del ascenso para intercambiar camisetas con sus colegas de Primera División. sobre esto, Sialle fue tajante: “Si te toca perder, no hay que cambiar la camiseta con el rival. Si los jugadores quieren la camiseta de Boca, que la compren en una casa de deportes”, aseguró sin tapujos.

Olimpo viene invicto este año en el Federal A, donde disputó solo 2 partidos, con una victoria y un empate, por lo que busca prolongar esta racha en la Copa Argentina.

El presidente de Racing de Córdoba cargó contra el plantel por cambiar las camisetas con River

La semana pasada River Plate eliminó a Racing de Córdoba por la Copa Argentina, con una contundente victoria por 3 a 0. Esta derrota no impidió que los futbolistas del cuadro cordobés realizarán largas colas en el vestuario para intercambiar sus camisetas con sus colegas Millonarios.

Esta actitud molestó a muchos hinchas, entre ellos el presidente de la institución, Manuel Pérez quien se mostró muy duro con los futbolistas. “Nunca hubiera esperado ver esa imagen. Cuando me levanté al día siguiente en Santiago me cayó muy mal y a mí me avergonzó. No voy a esperar diez minutos un pantalón con olor a culo de un jugador de River ni las medias con olor a pata”, sentenció el dirigente.