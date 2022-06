La dupla técnica del Tomba prepara tres variantes para recibir el domingo a la Academia

Sergio Gómez y Favio Orsi, la dupla técnica con la que Godoy Cruz busca salvarse del descenso, tiene varias dudas en el armado del once que presentará el domingo en el Malvinas Argentinas frente a Racing Club. De atrás para adelante, ayer llegó la habilitación de Diego Rodríguez por lo que será de la partida en un juego especial para él, ya que gran parte de su carrera la hizo en la otra vereda de Avellaneda, en Independiente. Es que además por la ausencia de Juan Espínola (estuvo con la selección de Paraguay) y el préstamo de Roberto Rmírez a Quilmes, el Tomba no tiene un arquero de experiencia que se necesita, por lo que el “Ruso” puede otogar todo eso. Además, tras la derrota en Platense, los otros dos que estarán son Nelson Acevedo por Bruno Leyes y Ezequiel Bullaude por Matías Ramírez o Tadeo Allende.

Más allá de que aún queda una práctica formal y retoques para la jornada de mañana, la idea de los entrenadores es que Godoy_Cruz pueda recuperar el protagonismo a partir de la tenencia del balón, siendo lo más vertical posible y tratando de jugar en campo rival durante el mayor tiempo posible. Y para ello las presencias de Bullaude y Acevedo son fundamentales, y más por las características del rival que estará del otro lado, que también llega golpeado por sus últimas eliminaciones coperas, y que apuesta a un juego ofensivo permanente.

En consecuencia, de acuerdo a lo que se trabajó durante las últimas horas, el posible once que presentarán Gómez-Orsi, incluirá a: Rodríguez; Néstor Breitembruch, Gianluca Ferrari, Guillermo Ortiz y Franco Negri; Bullaude, Gonzalo Ábrego, Acevedo y Martín Ojeda; Tadeo Allende o Matías Ramírez y Salomón Rodríguez.

Sin una pieza importante. Tras la eliminación ante Agropecuario por Copa Argentina, Racing volvió a Buenos Aires desde Jujuy, para preparar el partido vs. Godoy Cruz. Y lo hizo con una mala noticia. Carlos Alcaraz, quien tuvo que ser reemplazado antes del entretiempo por una lesión muscular, se desgarró y será otra de las bajas para visitar Mendoza, junto al también lesionado Nery Domínguez. En la noche del miércoles, Alcaraz fue reemplazado por Jonathan Gómez, aunque el DT duda en dejarlo como titular. Por todo ello, la formación es un misterio. Fernando Gago está preocupado por la falta de eficacia ofensiva, aunque se piensa que el once no variará demasiado de lo que se conoce: Gastón Gómez; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa y Gonzalo Piovi; Tomás Chancalay, Leonel Miranda, Aníbal Moreno y Edwin Cardona; Enzo Copetti y Javier Correa.

Sólo para hinchas bodegueros

Trabajos de restauración del estadio Gambarte, del Club Atlético Godoy Cruz Antonio Tomba

Nuevo sistema de ingreso. De ahora en adelante hinchas y socios podrán entrar al estadio o al club, con un carnet QR digital. Para una mayor información, entrar en: godoycruz.accessfan.ar

Entradas ante Racing. Mañana de 10 a 17 se venden tickets para “neutrales” del sector Norte, en las boleterías del Malvinas. A_la misma hora, en la sede social de calle Lencinas, para los tobinos.

Obras en el Gambarte. Con la idea de volver a jugar de local en su estadio, el Tomba sigue trabajando en mejorías de su infraestructura. Ayer comenzaron las tareas en el sector de la tribuna sur.