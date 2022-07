La dupla técnica de Godoy Cruz espera por los últimos refuerzos

A menos de una semana para el cierre del libro de pases (el jueves 7 de julio, a las 20, en la previa de la séptima fecha) Godoy Cruz sigue en la búsqueda de un par de futbolistas que lleguen para reforzar el plantel y encarar los meses de competencia que el Tomba tiene por delante con un claro objetivo: permanecer en Primera División.

“Fue un mercado muy difícil, la verdad que no terminamos de traer todo lo que queríamos, esa es la realidad. Seguimos en el mercado buscando en los puestos que necesitamos, que los sabe todo el mundo: un lateral, un central y estamos esperando ver qué otra cosa puede llegar a aparecer porque hoy (por ayer) se les vence el contrato a muchos jugadores”, comentó ayer Sergio Gómez, uno de los entrenadores de Godoy Cruz, en el programa partidario BodegueTV, que se emite semanalmente en vivo por Youtube.

“No queríamos llegar a esta fecha sin todos los refuerzos, pero sabíamos que iba a ser así porque terminan los contratos y el jueves que viene cierra el libro de pases y quedan un montón de mercados abiertos, como el de Europa por ejemplo”, agregó Gómez en declaraciones a los colegas de La Página Bodeguera.

En ese mismo sentido, con respecto a los futbolistas del plantel del Expreso que han recibido sondeos para emigrar en un momento tan especial de la competencia, el ladero de Favio Orsi comentó: “Hablamos con los jugadores sobre ese tema, para que tengan la cabeza donde la tienen que tener. No me importa a mí si alguien se va mañana, pero hasta mañana tiráte de cabeza por Godoy Cruz. No entendemos otra forma”, comentó en un tramo de la larga entrevista.

Uno de los futbolistas que podría incorporarse al Tomba es Elías Pereyra, el lateral izquierdo ex San Lorenzo que hoy juega en Panetolikos de Grecia y que también es seguido de cerca por el Rojo de Avellaneda.

Se demoró más de la cuenta la llegada de Elias Pereyra a #GodoyCruz porque hubo consultas a su agente desde #Independiente y decidieron esperar unos dias más, pero sigue el optimismo para que en cuestión de dias se cierre su llegada al Tomba, el ex #SanLorenzo es prioridad. pic.twitter.com/vqxyxEWv3v — -Nahuel Ferreira- (@nahuelfutbol) June 29, 2022

Otro de los futbolistas por el que la dirigencia realizó gestiones es por el ex defensor de Boca Facundo Roncaglia. Hoy es difícil, pero no imposible.

Otro que fue ofrecido es el delantero mendocino Marcelo Larrondo, quien tras su paso por el fútbol chileno hoy es agente libre. El tunuyanino mantuvo charlas con Daniel Oldrá.

Marcelo Larrondo en diálogo con Radio Dos y confirmó que mantuvo conversaciones con gente muy cercana a @ClubGodoyCruz y espera respuesta. También habló con jugadores de otros equipos de la provincia. Sus ganas de jugar en Mendoza están. Hay también ofertas de afuera. pic.twitter.com/yv1Ai3lMFl — Jorge Emmanuel (@joorgeee22) June 27, 2022

La dupla repetiría el once ante Colón

El Tomba está a horas de una nueva “final” por la permanencia. Después del valioso empate del lunes pasado ante Atlético en Tucumán, el Tomba volvió a Mendoza y comenzó a trabajar en Colón, al que recibirá mañana a las 18 horas en el Malvinas.

Teniendo en cuenta que Nelson Acevedo sigue trabajando de manera diferenciada por una molestia en el posterior y no estaría ante el Sabalé es muy probable que la dupla repita el 11 que igualó ante el Decano.

En consecuencia, el Tomba formaría con: Diego “Ruso” Rodríguez; Barrios, Ferrari, Ortíz y Negri; Ábrego, Andrada; Ojeda, Bullaude, Allende; Salomón Rodríguez.