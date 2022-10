Godoy Cruz dejó escapar una gran oportunidad para sellar definitivamente el objetivo de la permanencia. Y Sergio Gómez y Favio Orsi no ocultaron su fastidio por ello. Sin embargo, los entrenadores del Expreso se retiraron muy enojados por los murmullos e insultos que bajaron desde las tribunas con un claro destinatario: Valentín Burgoa, quien tuvo algunas intervenciones que despertaron la ira de algunos hinchas tombinos.

“Los jugadores hicieron el esfuerzo emocional y físico para ganar el partido. Tenemos un grupo de jugadores que salen a ganar siempre, que a veces las cosas salen bien o mal, pero no le podemos reclamar nada. Me duele escuchar insultos hacia algún jugador nuestro, me dan ganas hasta de llorar cuando escucho eso porque estos chicos se matan por Godoy Cruz. En un torneo donde no da respiro y se jugada cada dos o tres días sin pausa, teniendo la soga al cuello, en zona de descenso directo durante muchísimo tiempo, es injusto que le caigan a un jugador, que nos caigan a nosotros, que somos los responsables. Pero los jugadores dan todo. Entrar al vestuario y ver a un jugador llorando después del partido es algo que me duele mucho porque sé el esfuerzo que hacen, sobre todo porque son chicos del club, se han criado y tienen sentido de pertenencia. Considero que es muy injusto. Yo opto por agradecerle a este grupo de jugadores que nos hacen ilusionar cada vez que salen a la cancha”, comenzó diciendo el calvo entrenador.

Sergio Gómez fue quien blanqueó públicamente que el jugador que terminó llorando en el vestuario fue Valentín Burgoa. “Para mí se equivoca el que hace, el que la pide y la quiere agarrar. El que se esconde y no participa va a ser siempre un mediocre. Son chicos y hay que cuidarlos. Lo que hicimos fue darle un abrazo a Valentín (Burgoa) y decirle que se equivoca el que hace. El que no hace, no se va a equivocar. Pero jamás va a sentir la adrenalina de mejorar a partir de intentar. Dan la vida por el club. Por ejemplo, el hijo de Martín Ojeda fue operado esta mañana y él quiso estar. Hay un montón de situaciones que tienen que ver con lo que deja el jugador para dejar a Godoy Cruz en la categoría”, expresó Gómez.

En cuanto a lo futbolístico, Orsi analizó: ”Merecimos ganar el partido, pero estamos en ese momento en el que merecemos y no podemos ganar. Hoy (por ayer) hubo un solo equipo que salió a buscar el resultado de entrada. Sabíamos que San Lorenzo repliega para jugar al espacio de contra e intentamos encontrar esos espacios entre la línea de cinco y la línea de 4 que hay por delante. Tuvimos chances y no concretamos. Cuando uno tiene la pelota, propone y no puede abrir el marcador, a medida que pasan los minutos se hace cada vez más difícil psicológicamente. Porque después en una contra terminás perdiéndolo cuando hiciste todo el gasto”.

Sobre la decisión del juez Silvio Trucco de dar marcha atrás en el penal sancionado, dijeron: ”Da bronca. Nos cobran un penal y nos lo sacan. Hubo un penal en el primer tiempo que no lo cobraron. Con el VAR estamos cruzados, nos cobraron un penal en todo el torneo. No es por llorar, pero en 28 fechas que hemos dirigido con Sergio (Gómez)nos cobraron un solo penal. Y no es que hubo un solo penal, hubo muchos más. Los penales en contra se revisan, se repasan y se cobran, pero los penales a favor cuando el árbitro los sobra, se revisan y se da marcha atrás”, concluyeron.