La desgarradora confesión de Kyrgios: “Tuve pensamientos suicidas”

Nick Kyrgios publicó una carta a corazón abierto en Instagram donde relató la pésima circunstancia que atravesó en 2019 cuando sufría depresión: “Tenía pensamientos suicidas”, escribió en el posteo.

“Este era yo hace tres años en el Abierto de Australia”, comenzó escribiendo el tenista. “La mayoría asumiría que me estaba yendo bien mentalmente o disfrutando de mi vida... Fue uno de mis períodos más oscuros”, continuó.

“Tenía pensamientos suicidas y literalmente luchaba por levantarme de la cama, y mucho menos jugar frente a millones. Estaba solo, deprimido, negativo, abusaba del alcohol, las drogas, alejaba a familiares y amigos”, redactó.

Además añadió: “Sentía que no podía hablar ni confiar en nadie. Esto fue el resultado de no abrirme y negarme a apoyarme en mis seres queridos y simplemente esforzarme poco a poco para ser positivo”.

Para un deportista de una disciplina individual la presión y las afectaciones a la salud mental son recurrentes. Kyrgios confiesa que hace 3 años mientras disputaba Australia pensaba en autoeliminarse y se hizo heridas. Hoy Garín nos grita que no puede, que no basta con las ganas — ROD HERRERA 🦊 (@rod_herrera) February 25, 2022

“He pasado por esos momentos en los que parecía que esas vibraciones energéticas positivas nunca iban a ser realidad. Por favor, no te sientas solo, si sientes que no puedes hablar con nadie, aquí estoy, comunícate”, reflexionó Kyrgios.

Estremecedor texto de @NickKyrgios: “Tuve pensamientos suicidas; en mi brazo derecho pueden ver mi autolesión”. pic.twitter.com/qpSDRTnHt4 — Pablo Amalfitano (@AmalfiTenis) February 24, 2022

“Me enorgullece decir que me he dado la vuelta por completo y tengo una perspectiva completamente diferente de todo, no doy un momento por sentado. Quiero que puedas alcanzar tu máximo potencial y sonreír. Esta vida es hermosa”, concluyó el tenista que ocupa el puesto 137 en el ranking ATP.