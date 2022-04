La desesperación de Pipi Romagnoli por el presente de San Lorenzo: “Esto lo viví cuando nos salvamos del descenso”

San Lorenzo está sumergido en una crisis institucional y futbolística que arrastra hace años y explotó nuevamente con la renuncia de Pedro Troglio y Mauro Cetto. Leandro Pipi Romagnoli, uno de los ídolos del Ciclón, se mostró angustiado por el mal momento de su querido club.

“Siento tristeza porque estamos en un momento que no podemos salir. No viene de ahora esto. Me duele por la gente, nadie quiere ver a San Lorenzo en esta situación, pero hay que pasarla”, comenzó Romagnoli, actual técnico de la Reserva en ESPN.

#Video | Fútbol 12 ⚽



"SIENTO TRISTEZA"



El dolor del Pipi Romagnoli por la interminable situación de San Lorenzo, que no levanta cabeza.https://t.co/btoKCWX2LM — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) April 15, 2022

A su vez, el Pipi que fue campeón de la Copa Libertadores en 2014, comparó este momento con el de 2012, año en que el San Lorenzo de Ricardo Caruso Lombardi jugó la Promoción contra Instituto de Córdoba y zafó de descender a la B: “Esto lo viví cuando nos salvamos del descenso y se lo que implica todo eso. Hoy no estamos en esa posición, pero el club tiene que estar todo junto”.

"HAY QUE ENGROSAR EL PROMEDIO"



Pipi Romagnoli y una dura reflexión sobre el presente de San Lorenzo. "Todavía estamos a tiempo de unirnos" expresó. pic.twitter.com/O1QrrwFVIf — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 15, 2022

Por último, dejó un mensaje para el hincha que está impaciente. “Tienen que entender que son el pulmón y el corazón del club. Siempre nos apoyaron en los malos momentos. Deben saber que es un mal momento y con su ayuda el equipo va a mejorar y vamos a salir adelante”, completó Romagnoli.

San Lorenzo recibe a Platense en el Nuevo Gasómetro

Ya sin Pedro Troglio en el banco de suplentes y con el interinato de Eduardo Berón, San Lorenzo recibirá a Platense en el Nuevo Gasómetro el sábado a las 14 horas en un duelo clave de la zona A de la Copa de la Liga Profesional.

San Lorenzo, eliminado de la Copa Argentina por Racing de Córdoba, tiene 7 puntos en la Copa de la Liga Profesional (su único objetivo del semestre) con apenas una victoria, cuatro empates y cuatro derrotas. Está a 10 unidades del último clasificado a cuartos de final cuando restan cuatro fechas para el cierre de la primera fase.