La derrota del mendocino Gastón Alto cerró el mañana del sábado para los deportistos argentinos en Tokio 2021

El deportista mendocino, Gastón Alto, perdió en su debut en los Juegos Olímpicos de Tokio ante el español Alvaro Robles por 4 sets a 1. Los parciales fueron de 8-11/11-4/14-12/11-2/11-7.

El mendocino, situado en la colocación 98 del ranking mundial de la World Table Tennis (WTT) compitió durante muchos tramos del partido pero no pudo con el 63 del ranking en el partido jugado en el Gymnasium Metropolitan de la capital japonesa.

“Estoy triste por la derrota. Creo que tuve pocas oportunidades y no pude aprovecharlas, en el tercer set me costó, me puse fastidioso y el ganó justamente el partido”, analizó el mendocino en diálogo con TyC Sports, al tiempo que adelantó que ni bien regrese al país comenzará a prepararse con la ilusión renovada para los Juegos de París 2024.

El tenis de mesa argentino se presentó en Tokio con dos representantes de los cuales solo uno sigue en competencia, algo que había sucedido anteriormente en Beijing 2008. En aquella ocasión participaron en el cuadro individual masculino el nacionalizado Liu Song (terminó decimoséptimo) y el sanjuanino Pablo Tabachnik, quien además compitió en dobles junto al mendocino Oscar González.