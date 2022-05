La decisión que tomó Riquelme sobre el futuro de Sebastián Villa en Boca

El pasado viernes 13 de mayo, salió a la luz una nueva y gravísima denuncia contra Sebastián Villa donde se lo acusaba de violencia de género con los agravantes de abuso sexual e intento de homicidio. El hecho habría sucedido en junio del 2021 y desde que fue presentada hace poco menos de diez días en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 del partido de Esteban Echeverría, la cual está a cargo de la fiscal Vanesa González, su situación se encuentra cada vez más comprometida.

Es que una serie de chats que trascendieron de aquel día estarían comprometiendo aún más a Villa por la significación de pruebas de lo sucedido, además de la ratificación de la denuncia por parte de la ex pareja del colombiano, quien es la denunciante en cuestión. Esto también hizo que el futbolista sea formalmente imputado, por lo que todos los caminos conducen a que pueda ser llamado a indagatoria o incluso pedirse su detención.

JRR espera la apertura del libro de pases y ante la mejor oferta que reciba Boca por Sebastián Villa, será transferido. pic.twitter.com/wBjOlgh6nl — Sebastian Infanzón (@sebainfanzon) May 22, 2022

La situación de Villa en Boca tras la grave denuncia

Mientras la causa avanza, Boca como club ha hecho polémicas intervenciones en el caso y siguió contando con Villa en los entrenamientos y en los partidos en los cuales está habilitado para jugar, los cuales son por el ámbito local. Esto hizo que el colombiano diga presente en el último partido ante Racing por las semifinales de la Copa de la Liga y este domingo también, en lo que es la final vs Tigre que se disputa en Córdoba.

Incluso, días atrás fue entrevistado Juan Román Riquelme y habló sobre Villa, pero se limitó a dialogar únicamente de su perfil como futbolista, lógicamente llenando aún más la situación de polémica. Allí dijo: “Villa es el mejor jugador del fútbol argentino. Con él no tenemos más que palabras de agradecimiento. Nunca se tiró en la camilla, nunca dejó de entrenar. Como profesional me saco el sombrero. Es una maravilla verlo que hace 2 y medio años no falta a un entrenamiento”.

Victoria Donda salió a decir que Sebastián Villa, el jugador de Boca imputado por abuso sexual, "no debería jugar". Y me parece perfecto. Ojalá hubiese salido de la misma manera a pedir que José Alperovich no siga en el Senado. Pero bueno, así de hipócrita es la Señora INADI. — Cecilia Lastreto (@CeciliaLastreto) May 20, 2022

Sin embargo, parecería que la denuncia y el contexto actual del colombiano cambia los planes de Boca respecto a su futuro, ya que a horas del encuentro ante Tigre que define al campeón de la Copa de la Liga, el periodista del medio partidario “Cadena Xeneize”, Sebastián Infanzón, escribió en su cuenta de Twitter que Riquelme está esperando la apertura del mercado de pases para que, ante la mejor oferta que llegue por Sebastián Villa, desde el club de la Ribera buscarán venderlo.

La cuestión allí es si la Justicia no actúa antes de que eso suceda y, lógicamente, saber también qué equipo buscará a un jugador con semejante causa judicial abierta en su contra.