La decisión del defensor Marcos Senesi: ¿Con Messi en la Selección Argentina o la chance de una potencia europea?

Dentro de dos semanas y dos días se disputará en Wembley la esperada Finalissima entre el seleccionado argentino y el italiano. Si bien Italia es la gran decepción europea por haber quedado eliminada del Mundial por segunda vez consecutiva, en esta ocasión para Qatar 2022, toma gran importancia porque se trata del Campeón de Europa y una pulseada el Campeón de América, clasificada para la competencia ecuménica.

Para el duelo del próximo 1 de junio, Lionel Scaloni sorprendió con el nombre de una de las figuras del Feyenoord, Marcos Senesi, cuyo nombre apareció antes por los planes del entrenador de la Azurra Roberto Mancini, quien incluso impulsó su nacionalidad italiana. De allí que el técnico albiceleste al enterarse de la maniobra de su colega, le ganó de mano en oficializarlo en su lista de preconvocados.

Durante las últimas horas, el periodista de ESPN, Esteban Edul, confirmó a través de sus redes sociales que “Marcos Senesi ante la doble convocatoria tiene decidido jugar para Argentina”.

De hecho, no hace mucho tiempo atrás el propio central del club holandés lo confesó en una entrevista con Diario AS: “Sé que me están siguiendo y que la chance la voy a tener, y cuando la tenga no la voy a soltar. Entiendo que es un plantel que acaba de salir campeón y es muy difícil cambiar”, manifestó.

No caben dudas que el defensor de 25 años ya eligió.