La confesión del emblemático Vicente del Bosque: “Messi fue un gran heredero de Maradona y creo que ya superó al maestro”

En una nueva edición programa televiso de TyC Sports de Líbero VS., Vicente del Bosque, ex entrenador y campeón del Mundial de Sudáfrica 2010 con la Selección de España, sabe bien lo que representa Lionel Messi para el mundo del fútbol y no escatimó en elogios para el astro argentino.

“Messi es un jugador de barrio, de calle. Tiene una visión de juego, un dominio y un regate que está en desuso en el mundo actual. Y él lo aplica donde lo tiene que aplicar, que es cerca o adentro del área. Es el mejor jugador de la actualidad”, aseguró el español.

El debate acerca de si ubicar al crack de Barcelona un peldaño por encima de Diego Armando Maradona, ídolo, referente y campeón en México 1986, o viceversa data desde hace ya varios años. Algunos prefieren disfrutar en lugar de comparar. Del Bosque, en cambio, no dejó dudas: “Messi fue un gran heredero de Maradona y creo que ya superó al maestro”.

Además, el oriundo de Salamanca redobló la apuesta y sentenció: “Messi es el mejor de la historia. Quizás alguno lo pueda rebatir”. Y se refirió sobre una supuesta salida del conjunto culé, luego de tantos años y tantos logros sobre sus espaldas: “Va a ser difícil verlo con otra camiseta. Prefiero que esté en la Liga española”.

Cortitas y al pie del ex DT campeón del mundo

-Final Interncontinenal 2000: Boca 2- Real Madrid 1

“Fue un duro palo para nosotros. A pesar de que ese campeonato no tiene importancia cuando uno lo gana, si tomó trascendencia cuando lo perdimos. Fue un dolor grande para el club”.

-Sobre la actuación de Juan Román Riquelme en la final de Tokio

“Tenían un jugador jóven y talentoso. Fue el que más veces tocó la pelota. La aguantó mucho. La pisaba e iba y venía. Provocó muchas faltas y nos descosió el juego. Fue un hombre vital para ellos”.

-¿La Bombonera o el Monumental?

“Jugamos contra Boca una Copa Iberia y me gustó mucho el estadio porque encarna lo que es la esencia del fútbol. En ese vestuario huele a fútbol. Puro fútbol”.

- Su definición sobre Andrés Iniesta:

”Casi sin esfuerzo puede jugar al fútbol y siempre de una manera brillante. Es tan bueno y coordinado que hace el fútbol muy sencillo”.

- Su cariño por Raúl:

“Raúl ha sido de un rendimiento fantástico de tantos años”,

- El brasilero Roberto Carlos:

“Creo que jugábamos con 12 cuando jugaba Roberto Carlos. Jugábamos con toda la banda para él. Le daba igual que fuera de día, de noche. Una capacidad física fantástica”.

- Sobre los DT argentinos:

“Bielsa y Simeone representan lo que es el fútbol de un argentino en el extranjero”,