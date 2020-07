La confesión de Marcos Rojo: “Me llamó Riquelme, pero le dije que no podía ir a Boca ahora”

Marcos Rojo, defensor que deberá regresar al Manchester United tras este breve paso en Estudiantes, reveló que Juan Román Riquelme, vicepresidente e ídolo de Boca, se comunicó con él para llevarlo al Xeneize, aunque él rechazó la posibilidad ahora por estar muy identificado con el Pincha en su vuelta al fútbol argentino.

“Me llamaron del club, para ver qué quería hacer, qué tenía pensado, si volver a Inglaterra o seguir en Estudiantes. Me llamó Riquelme. Me dijeron que me quería llamar. Yo estaba emocionado. Mi viejo es fanático de Boca. Las campañas del Boca de Bianchi... Me llamó, hablamos, me preguntó. Yo le dije que me quería quedar en Argentina. Medio que quedamos en algo”, expresó en una entrevista con Fox Sports.

“Hablé con todo el mundo, también en Estudiantes. No podía, no es el momento de esto, de hacer este paso a Boca. Yo llegué en enero, me recibieron como un ídolo, estoy muy agradecido al club por todo, por cómo me abrieron la puerta y el cariño de la gente. No puedo irme a Boca”, agregó el defensor.

En ese sentido, lamentó “la mala suerte” que tuvo al lesionarse y apenas jugar un partido en su regreso a Argentina: “Mirá si me voy a Boca... No hablaría bien de mí. En un futuro nunca se sabe... Por ahí hoy te digo que no, termino yendo y quedo como un boludo. Hoy quiero jugar en Estudiantes. Si me quedo, es acá. Se lo dije a la gente y mi familia. No puedo hacer esto”.

Además, Rojo se refirió a la imagen suya jugando un picado con la camiseta de Román: “Me la regaló mi hermano. Fue antes del llamado de Riquelme. Es un jugador que me encanta y mi hermano lo sabía. La uso para los picados. No tengo ningún problema. Tengo mil camisetas de mil compañeros. Hasta tengo la camiseta de Maxi Meza de Gimnasia”.

Por último, el defensor aseguró que ya está tramitando su regreso a Manchester United, aunque desearía seguir en el Pincha: “Tengo que volver. No pude llegar a jugar. Ya firmé los papeles como jugador del United. Se me terminó contrato y ya tengo que empezar a armar la vuelta. Voy a ser sincero. (Agustín) Alayes ya lo dijo. Mi intención es quedarme hasta enero, hacer el esfuerzo otra vez. Desde el club me dieron la palabra de que lo van a intentar. No hay nada dicho, día para volver a entrenar acá en la Liga. Mi idea era quedarme y negociar con el United. Pero al no haber una fecha, me tengo que volver. Ellos ya están jugando. Tengo que volver. El club me lo comunicó. Tendré que presentarme y entrenar. Allá voy a estar en la misma situación que antes. Voy a llegar con cuatro o cinco meses sin entrenar”.