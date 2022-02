La confesión de Juan Martín Del Potro: “El Argentina Open posiblemente sea más una despedida que una vuelta”

Juan Martín Del Potro, símbolo del tenis argentino de las últimas décadas, vuelve tras dos años y medio de inactividad por lesiones: disputará el Argentina Open. La Torre de Tandil brindó una emotiva conferencia de prensa y, entre lágrimas, dejó en claro que está cerca del final de su carrera, a sus 33 años, tras luchar con los problemas físicos.

Antes de responder las preguntas, Delpo tomó el micrófono para hacer un anuncio, que sacudió al deporte argentino: “Vengo hace mucho sintiéndolo, imaginándomelo. Creo que es uno de los mensajes más difíciles que me toca afrontar, transmitir. Como todo el mundo sabe, que espera que vuelva al tenis, posiblemente no lo sea así. Posiblemente sea más una despedida que una vuelta. Vengo haciendo demasiado esfuerzo para salir adelante. La rodilla sigue siendo una pesadilla. Vengo intentando tratamientos y hasta el día de hoy no logro solucionarlo. Nunca imaginaba retirarme del tenis si no era jugando en la cancha. Así que no encontraba mejor torneo que el de Buenos Aires para poder hacerlo. Creo que, después de estas semanas, dios dirá qué pasa. Hoy quiero elegir vivir como una persona de 33 años tratando de no tener dolores y no como un deportista profesional, que hasta el día de hoy me siento. Es una decisión difícil. La quería comunicar”.

En ese sentido, dejó en claro su ansiedad por jugar el martes. “No veo la hora de entrar a esa cancha. Lo que estoy viviendo es para lo que viví toda mi vida. Es al día de hoy que sigo haciendo un esfuerzo tremendo para poder jugar. Amo este deporte. Creo que es difícil lidiar con tantos dolores y querer hacerlo tan bien como siempre me tocó hacerlo”, dijo.

"Es más una despedida que una vuelta. Hace años vengo buscando alternativas, es una pesadilla. Nunca me imaginaba un posible retiro fuera de la cancha. No encontraba una manera mejor que hacerla en este torneo. Es uno de los mensajes más difíciles de mí carrera".



A su vez, palpitó su choque con Federico Delbonis, quien fue su compañero en la histórica coronación en la Copa Davis 2016: “Ojalá que tenga un lindo día el martes. Me toca jugar con un amigo. Juntos compartimos los días más lindos de nuestra vida tenística. Seguro el martes será un día inolvidable”.