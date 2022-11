La confesión de Andrés D’Alessandro: “Me encantaría formar parte del cuerpo técnico de Demichelis en River”

Mientras Marcelo Gallardo se pone al frente de su últimos entrenamientos como entrenador de River, la dirigencia empieza a pulir los últimos detalles para definir a su sucesor. Y en esa carrera, hoy por hoy, todos los caminos conducen a que la delantera la tiene Martín Demichelis. El actual DT del Bayern Munich II tiene charlas avanzadas con Enzo Francescoli y, de no mediar, imprevistos asumirá en la pretemporada.

Lo que por el momento resta definirse, además de la duración del contrato del ex marcador central del Millonario y la Selección Argentina, es quién lo acompañará en el cuerpo técnico de concretarse su llegada. Si bien Javier Gandolfi es uno de los que pica en punta, todavía no está confirmado y ahora apareció otro nombre rutilante que aseguró que “le encantaría” formar parte del equipo de Micho. ¿De quién se trata? Andrés D’Alessandro.

🚨 JAVIER GANDOLFI SEGUIRÁ EN TALLERES 🚨



Si bien sonaba para ser el ayudante de Martín Demichelis en River, el elenco cordobés confirmó su continuidad como entrenador principal para 2023 ⚽ pic.twitter.com/REfy6L12A7 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 1, 2022

En primer lugar, el Cabezón, que colgó los botines hace algunos meses, se refirió a la posibilidad de que su ex compañero de la cantera de River asuma como el reemplazante del Muñeco: “Me pone contento si deciden que Demichelis sea el técnico”.

Demichelis estaría acompañado en su cuerpo técnico por Roberto Bonano, Leo Astrada y Andres D'Alessandro.



Será la vuelta de Micho, Tito, Negro y Cabezón. — Javi 🎙 (@javifernandez) October 31, 2022

Acto seguido, al ser consultado por la posibilidad de acompañarlo como ayudante en el corralito, D’Alessandro no dudó un segundo y expresó: “Me encantaría formar parte del cuerpo técnico de Demichelis. Ayer mis amigos me llamaban y me preguntaban”.