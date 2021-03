La chicana del portero del Bicho a Borré: “Me dijo que me esperaba afuera y cuando salí no estaba, ja”

Argentinos dio el batacazo de la cuarta fecha: en un bravísimo desafío ante River en el Monumental, el Bicho sorprendió a todos, ganó por 1-0 con un golazo de Gabriel Florentín y sumó por primera vez en el campeonato (había perdido en las primeras tres jornadas). Una de las figuras de la noche fue su arquero, Lucas Chaves que, además de hacer un verdadero partidazo, protagonizó un altercado con Rafael Santos Borré.

“Borré me dijo que me esperaba afuera y después cuando salí de la cancha no estaba. Adentro de la cancha somos todos malos y guapos porque no pasa nada, ja ”, confesó muy picante el ‘1’ de los de Paternal en diálogo con el programa radial Cómo Te Va.

Además de este cruce, Chaves les tapó varios remates a distintos futbolistas del Millo, incluido el colombiano de 25 años. En relación a esto, el guardameta señaló: “La primera atajada me tiré con todo para cubrir todo el arco y taparle el remate a Julian Álvarez. La otra jugada, la de Borré, le achiqué lo más rápido posible. Me quedo con esa jugada porque nos dio el triunfo”.