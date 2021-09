La CAB activó el protocolo interno por una denuncia de violencia de género

a Confederación Argentina de Básquet anunció a través de un comunicado este lunes que activó el protocolo interno de violencia de género por la acusación de una árbitra, quien realizó una denuncia penal por acoso sexual en el arbitraje argentino.

Bianca Tedesco, jueza de básquet, realizó una denuncia penal y luego hizo un descargo a través de las redes sociales por haber sido víctima de acoso sexual y la CAB “puso de forma urgente en funcionamiento su protocolo contra la violencia de género y, garantizando el derecho de defensa de la persona denunciada -aún no imputada judicialmente-, ordenó de forma inmediata la suspensión provisoria del denunciado en ejercicio de sus funciones en el ámbito de la CAB y nuestro básquet. También se informó a las inferiores a las federaciones que son miembros de la entidad”, expresó la confederación.

#APREBA se solidariza con #BiancaTedesco, jueza de básquetbol, quien comunicó su decisión de alejarse del #arbitraje por las situaciones de hostigamiento y acoso sexual que sufrió en ese ámbito, además de denunciar el caso ante la #Justicia.

(+) pic.twitter.com/M49FIih37T — APREBAok (@aprebaok) September 6, 2021

El descargo de Bianca Tedesco en las redes sociales

“Me encuentro sentada frente a la pantalla y mis dedos se mueven en lo que parecen ser un montón de cuadraditos de plástico mientras por dentro se desata un tsunami que distribuye con fuerza mis emociones hacia diferentes partes de mí.

Me duele el pecho, casi como cuando el desamor apareció en mi vida e irrumpió de manera enérgica esa nueva sensación tan desagradable como nostálgica, por primera vez. Me resulta injusto que sea de este modo porque, si bien es algo que está pensado, no es lo que quería.

Una vez más, el sistema me impulsó a tomar una decisión pero, afortunadamente, esta vez se basa en mis ideales. Y, eso sí, puedo decir que me deja en calma, pero que me destroza el corazón.

No era una situación fácil para los árbitros, conscientes de que están quizá arriesgando su trabajo, pero hubo uno en especial que salió a bancarla.



El caso Bianca Tedesco: el apoyo particular de un colega; https://t.co/S3ZxYYCxGH#BiancaTedesco @biancaatedesco pic.twitter.com/yZyDganlsm — Básquet Plus (@basquetplus) September 6, 2021

Me robaron hasta las ganas, se apropiaron de mis sueños al dormir, también me despertaron de la tortuosa realidad de la que fui parte durante casi 13 años. Tenía pensado un retiro cerca de mis 50 años, por lo menos. Pero para eso era condición sine qua non continuar silenciada, sometida, apagada y viviendo para otros.

A @biancaatedesco la vi dirigir por primera vez en 2018 y en 2020 la conocí cuando empezó a estudiar #PeriodismoDeportivo. Valentía, sensibilidad y talento para poner en palabras un tsunami de emociones. Te abrazo fuerte, Bianca. Estamos con vos.https://t.co/cUlLVdJ5w9 — Andrés López (@andreslopezh) September 4, 2021

Agradezco al universo tener la oportunidad de expresar lo que me hicieron sentir aunque ya, en este preciso momento, no logro detener la gota que rebalsó mi lagrimal, que ha comenzado su recorrido hacia mi mandíbula.