La asombrosa confesión de Cuti Romero: “Hace un tiempo pensé en dejar el fútbol”

Seguro, firme e imponente en defensa: así se lo ve a Cristian Romero cada vez que se pone la camiseta de la Selección Argentina. Sin embargo, la historia con feliz presente tiene un pasado lleno de obstáculos que desembocaron en un lugar muy cercano al adiós para siempre al fútbol.

Inició su carrera profesional en 2016 con la casaca de Belgrano de Córdoba, apenas cumplidos sus 18 años de edad, pero pocos conocen el camino previo para llegar a ese lugar. Desde los 13 el Cuti representó al Pirata en las inferiores, y llegó un punto de su joven trayecto en el que dudó seriamente si debía seguir. Sin embargo, por alguna razón decidió continuar y las cosas buenas empezaron a llegar. “Cuando pienso en todo lo que logré se me cae una lágrima. Hace un tiempo pensé en abandonar el fútbol y hoy me pasa todo esto” admitió.

Sos gigante, Cuti Romero 💪🇦🇷 pic.twitter.com/ugJv09jAvy — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 22, 2021

“A los 17 años, los dirigentes de Belgrano me tiraron mucha mierda y me dijeron muchas cosas. Cuando firmé con Genoa me anticiparon que después de tres meses iba a tener que volver a buscar trabajo en Córdoba. Esas palabras te quedan guardadas para siempre” confesó el zaguero del Tottenham en diálogo con ESPN F90.

Cuti Romero: "Cuando me vino a comprar el Genoa, el Director Deportivo de Belgrano me dijo que en tres meses iba a volver a Córdoba a buscar trabajo". pic.twitter.com/bpMShuWcHB — Mati Petrone (@Mati_petrone) October 22, 2021

“En un momento en Belgrano ya no jugaba y me quería ir lógicamente. Soy hincha del club y me duele, son cosas que no voy a entender nunca. Fue un año muy duro, pero salí fortalecido” dijo Romero, que fue comprado por el elenco italiano en 2018, tras apenas 19 apariciones en el cuadro cordobés.