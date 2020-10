La agenda deportiva para este fin de semana: fútbol, ciclismo, boxeo, tenis y motor

Las competencias en el mundo se vienen desarrollando desde hace meses. Y en nuestro país se reanudará el próximo 30, con la Liga Profesional. Mientras tanto, se programan partidos amistosos para la puesta a puntos. Algunos serán transmitidos y otros no. Pero en esta agenda, te mostramos qué partidos podés ver y cuáles no. Lo mismo para los campeonatos europeos, y las competencias de tenis, ciclismo, motor y boxeo.

Viernes

A las 16, Nimes vs PSG (DIRECTV SPORTS / 1610)

Amistoso

A las 9:30, San Lorenzo vs Lanús (TNT SPORTS)

A las 18, Unión vs Newell’s (TNT SPORTS)

Ciclismo: Giro de Italia. A las 7:30, Etapa 13 (ESPN 3)

Tenis, ATP 250 de Cerdeña. a las 8, Cuartos de final (DIRECTV SPORTS / 1610)

Tenis, ATP 500 - SAN PETERSBURGO. A las 10:30, Cuartos de final (ESPN)

Tenis, ATP 250 COLONIA. A las 13, , Cuartos de final (DIRECTV SPORTS / 1610)

Boxeo Internacional, a las 23, Sergey Lipinets vs Kudratillo Abdukakhorov (ESPN)

A las 23:55, Angel Fierro vs Alexis Reyes (ESPN)

Sábado

Liga de España: a las 8, Granada - Sevilla (ESPN); 11, Celta de Vigo vs Atlético Madrid (DIRECTV SPORTS); 13:30, Real Madrid vs Cadiz (DIRECTV SPORTS), 16, Getafe vs Barcelona (ESPN 2).

Italia, Serie A: a las 10, Napoli vs Atalanta (ESPN), a las 13, Sampdoria vs Lazio (ESPN 3); a las 13, Inter vs Milan (ESPN 2); 15:45, Crotone vs Juventus (ESPN).

Bundesliga: 10:30, Augsburgo vs RB Leipzig; 10:30, Hoffenheim vs Borussia Dortmund; 13:30, Arminia Bielefeld vs Bayern Munich.

Liga de Francia: 12, Reims vs Lorient (FOX SPORTS); 16, Olympique Marsella vs Bordeaux (FOX SPORTS).

Premier League: 8:30, Everton vs Liverpool (ESPN 2); 11, Chelsea vs Southampton (ESPN 2); 13:30, Manchester City vs Arsenal (ESPN); 16, Newcastle vs Manchester United (ESPN 3)

Amistosos de la Liga Profesional

A las 9, Argentinos vs Atlanta (TNT); Vélez vs Huracán (TNT SPORTS); 9:30, Defensores de Belgrano vs Nueva Chicago (TYC SPORTS); 10 Quilmes vs Villa Dálmine (TYC SPORTS PLAY); 10:30, Colón vs Rosario Central (TNT); 11, Independiente vs Banfield (TNT SPORTS); 11:30, Ferro vs Platense (TYC SPORTS).

MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER): A las 20, Montreal Impact - Inter Miami (ESPN 3)

Fútbol de Brasil: A las 21, San Pablo vs Gremio

MOTO GP: a las 5:55, el GP de Aragón (ESPN).

CICLISMO: Giro de Italia. A las 7:30, Etapa 14 (ESPN 3)

ATP 500 - SAN PETERSBURGO: a las 08, Semifinales (ESPN +)

Atletismo-. Mundial de Media Maratón en Polonia: a las 8 (TYC SPORTS PLAY y TYC SPORTS)

Automovilismo: Turismo Pista, a las 15, Clasificación (TYC SPORTS PLAY)

Boxeo: Título Mundial Mediano CMB, a las 17 Namus, C vs. Kozin, E (TYC SPORTS)

Domingo

Liga de España: 7, Eibar vs Osasuna (FOX SPORTS); 9, At. Bilbao vs Levante (FOX SPORTS); 11, Villarreal vs Valencia (ESPN); 13:30, Alaves vs Elche; 13:30, Huesca vs Valladolid; 16, Betis vs Real Sociedad.

Serie A de Italia: 7:30 Bologna vs Sassuolo (FOX SPORTS 2); 10, Spezia vs Fiorentina (FOX SPORTS 2); 10, Torino vs Cagliari; 13, Udinese vs Parma (ESPN); 15:45, Roma vs Benevento (ESPN).

Premier League: 8, Sheffield United vs Fulham (ESPN 2); 10, Crystal Palace vs Brighton (ESPN 2); 13:30, Tottenham Hotspur vs West Ham (ESPN 2); 15, Leicester City vs Aston Villa (ESPN 2).

Liga de Francia: 12, Saint Etienne vs Niza (ESPN 3)

MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER): 23:30, LA Galaxy vs Vancouver Whitecaps (ESPN 3)

Fútbol de Brasil: A las 16, Corinthians vs Flamengo y a las 18:15, Internacional vs Vasco da Gama

Ciclismo, Giro de Italia: a las 7:30, Etapa 15 (ESPN 3)

Automovilismo: Turismo Pista: a las 10, Finales de las Clases 1,2,3 (TYC SPORTS)

Tenis: ATP 500 - SAN PETERSBURGO, a las 10:30 Final (ESPN +)