La agenda de TV del domingo: juega Godoy Cruz y debutaría Lionel Messi en el PSG

Domingo a pleno en materia de deportes en el país y en el mundo. Los eventos más destacados para por la TV Pública, Televisión Digital o sitios web:

Motociclismo

Moto GP. 9. Gran Bretaña. ESPN 2.

Automovilismo.Fórmula Uno. 9.30. GP de Bélgica. ESPN.

Automovilismo.Top Race. 10. Olavarría. TyC Sports.

Fútbol. Liga inglesa. 10. Tottenham vs. Watford. DirecTV. 12.30. Wolverhampton vs. Manchester United. DirecTV.

Fútbol. Liga española. 12. Barcelona vs. Getafe. DirecTV. 17. A. de Madrid vs. Villarreal. ESPN 2.

Fútbol. Liga Profesional. 13.30. Arsenal vs. Defensa y Justicia. Fox Premium. 15.45. Aldosivi vs. Lanús. Fox Premium. 15.45. Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Rosario Central. TNT Sports. 18. Vélez vs. Godoy Cruz. TV Pública. 20.15. Boca Juniors vs. Racing Club. TNT Sports.

Fútbol. Liga italiana. 13.30. Genoa vs. Napoli. ESPN 2. 15.45. Milan vs. Cagliari ESPN Extra.

Fútbol. Primera Nacional. 15.30. Ferro vs. Instituto. TyC Sports Play (streaming). 17.10. Deportivo Morón vs. Barracas. TyC Sports.

Fútbol. Liga francesa. 15.45. Reims vs. PSG. ESPN.