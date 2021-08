La actividad del fútbol arranca entre semana: cuándo lo harán los mendocinos y contra qué rivales

Ante la necesidad de terminar el torneo en la fecha pautada, esta semana los representantes de Mendoza en las distintas categorías tendrá partidos desde el miércoles y jueves como Godoy Cruz en la Liga Profesional y Huracán Las Heras en el Federal A. El Deportivo Maipú, Independiente Rivadavia, Gimnasia y Esgrima que están en la Primera Nacional lo harán el fin de semana.

Liga Profesional.

El Tomba tiene pautado su encuentro el próximo jueves a las 14.15, frente a Unión, en el Feliciano Gambarte. Este duelo corresponde a la fecha 8 del campeonato, la cual se inicia este martes con cuatro encuentros: a las 14.15, Patronato vs Banfield; a las 16.30, Colón vs Sarmiento; 18.45, Atlético Tucumán vs Independiente y a las 21, Racing vs Central Córdoba.

Federal A.

Huracán Las Heras juega el miércoles a las 15.30 frente a Juventud Unida de San Luis, en el estadio General San Martín, por la fecha 19 de la zona 1.

Primera Nacional.

Los tres elencos mendocinos van con normalidad el fin de semana: el Cruzado recibe este sábado al escolta del torneo, Tigre, a las 13.10 en el Omar Higinio Sperdutti, por la fecha 23. A continuación, a las 15, lo hará Gimnasia en el Víctor Legrotaglie frente a Mitre de Santiago del Estero. Ambos por la zona A.

La Lepra, por la zona B, juega el viernes a las 20.10, ante el segundo en las posiciones, Güemes (SdE).