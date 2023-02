Kolo Muani y la atajada histórica del Dibu Martinez en la final del Mundial: “Tendré esa jugada atragantada toda la vida”

Randal Kolo Muani no podrá olvidar nunca a Emiliano Dibu Martínez ni el seguundo de la atajada de la jugada que pudo haber dejado el título del Mundial Qatar 2022 en las manos de Francia, de no ser por la heroica intervención del arquero argentino. “Me sé de memoria esa jugada. Todavía la tengo en la garganta y se quedará ahí para toda la vida”, dijo el delantero.

Entrevistado por la cadena Bein Sport, el delantero del Eintracht Frankfurt aseguró que esa jugada le resulta tan difícil de procesar, que “todavía la veo. La conozco de memoria”.

“En mi cabeza me decía: ‘Ahí, Randal, tienes que tirar’. Intenté disparar al primer palo, pero el arquero hizo una muy buena atajada. Yo perdí ese duelo. Después hubo otras soluciones. Pude bombearlo, encontrar a Kylian (Mbappé, solo a su izquierda). Pero, en la acción, no lo veo. Es viendo el video que descubres las otras posibilidades. Es muy tarde. No puedes hacer nada. Todavía lo tengo atragantado en la garganta y lo tendré de por vida. Este golazo que me perdí me va a dar más fuerza en el futuro”, consideró, sin embargo, el atacante, según consigna TN.

Restaban solo 30 segundos para el final del partido decisivo del Mundial Qatar 2022 entre la Selección argentina y Francia cuando el delantero francés le ganó la posición a Nicolás Otamendi y quedó mano a mano con Emiliano Martínez. La pelota quedó picando dentro del área y Kolo Muani sacó un disparo a quemarropa impresionante.

Pero allí estaba el Dibu, quien estiró la pierna izquierda y sacó el remate con unos reflejos de lujo. Argentina sobrevivió y ganó gracias a esa tapada majestuosa, quizá la más importante en la historia del fútbol nacional.

El número "12" de Francia será recordado por siempre.

Randal Kolo Muani, el delantero sorpresa del seleccionado de Francia, manifestó que el capitán argentino Lionel Messi “es un gran jugador” pero que enfrentarlo en la final del Mundial de Qatar no le “cambia” la vida.

El delantero de Eintracht Frankfurt, de 24 años, disputó en Qatar su primera Copa del Mundo luego de ser convocado por la lesión de Christopher Nkunku.

Antes de llegar a la Bundesliga había enfrentado dos veces como jugador de Nantes al París Saint Germain de Lionel Messi en la temporada 2021/22:

En el Parque de los Príncipes perdió 3-1 pero marcó el 1-1 parcial y observó cómo Messi sentenció el resultado con el tercer tanto.

En Nantes, el resultado se repitió pero a la inversa y el delantero francés fue el encargado de abrir la cuenta.