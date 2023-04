Klusener, la figura del Deportivo Maipú: “Es imposible no pensar en lo máximo”

Fue el último jugador en abandonar el vestuario del estadio albirrojo. Gonzalo Klusener era el hombre más esperado después de anotar el único gol que le valió a Maipú los tres puntos y la cuarta victoria en fila tras el triunfo frente a Brown de Adrogué en calle Vergara.

“Me voy muy feliz por la victoria, porque era el objetivo principal del equipo. Por ahí se nos complicó por el rival, que es uno de los más duros de la categoría. Sin embargo, pudimos sacar una diferencia y dejar los tres puntos en Mendoza”, expresó el delantero que es uno de los protagonistas.

“Los más grandes del plantel tratamos de transmitir a los más chicos tranquilidad. Tenemos que hablar y mantener la calma siempre. Somos un plantel que reconoce que no le sobra nada y esa es una de las virtudes principales. Tenemos que pelear los partidos y jugarlos con esa identidad que nos transmite el cuerpo técnico. A veces se puede y a veces no, pero el equipo nunca se rinde y eso es impresionante. Hoy, cuando el partido estaba muy chato y no pasaba mucho, lo fuimos a buscar y vino el gol”, amplió Klusener.

“Estamos todos ilusionados; es imposible no pensar en lo máximo. El jugador de fútbol cuando empieza un torneo, piensa en lo máximo. Es muy difícil y lo estamos consiguiendo. Sabemos que falta un montón, pero si queremos ser protagonistas y seguir alimentando esa ilusión, tenemos que jugar como lo venimos haciendo, dejando la vida dentro de la cancha, jugando e intentando. Por suerte nos están saliendo las cosas y que estemos ilusionados no nos va a hacer equivocar el camino”.

Gonzalo Klusener le dio la victoria al Botellero. (Prensa Deportivo Maipú)

“Es un grupo muy competitivo. Todo el plantel ha sumado minutos y eso nos deja tranquilos. Los que han entrado, han respondido. Esa es una de las grandes virtudes que tiene este equipo”, expresó respecto de sus compañeros.

“Ahora es tiempo de pensar en Estudiantes de Caseros. Arrancaron el torneo bien y luego sumaron una racha de derrotas, pero no pasa nada. Es un equipo complicado en condición de local. Nosotros tratamos de pensar en lo nuestro; de esta manera nos ha ido muy bien y no tenemos porqué cambiar. Es un rival al que gusta tener la pelota y eso nos favorece. Ojalá tengamos una buena tarde”, finalizó el goleador.