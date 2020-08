Klopp se tomará un año sabático y decidirá si seguirá vinculado al fútbol

Jürgen Klopp, técnico del Liverpool de Inglaterra, anunció que se tomará un año sabático en 2024, cuando finalice su vínculo contractual con el conjunto inglés, para decidir su continuidad en el mundo de fútbol como técnico profesional.

”Tomaré un año de descanso y me preguntaré al final si extraño el fútbol. Si la respuesta es negativa, en ese caso será el final del Jürgen Klopp entrenador”, expresó en diálogo con el diario alemán Sportbuzzer.

”Si un día no soy entrenador, hay una cosa que no extrañaré: la tensión brutal justo antes del inicio de un partido. Eso no es parte del placer”, continuó el DT alemán.

Klopp está al frente del Liverpool desde 2015 y desde entonces consiguió con “Los Rojos” la Champions League, el Mundial de clubes y la Supercopa de Europa en 2019 y la Premier League en 2020, después de 30 años sin títulos.