Kevin Muñoz: “Es la primera vez que probé otras cosas durante una pelea”

El lasherino Kevin “Diamante” Muñoz expuso por cuarta vez su título Sudamericano supermosca, en esta ocasión frente al chaqueño radicado en Buenos Aires, Abel “Pumita” Silva, a quien venció por decisión unánime en una combate que fue la revancha de la última presentación del mendocino y también se había impuesto.

En una pelea que resultó a simple vista muy pareja y ajustada, más allá de que el pupilo de Pablo Chacón expuso sus cualidades técnicas en el escenario, donde por momentos se sintió incómodo frente a un rival con más voluntad y coraje, que una buena línea boxística, el púgil local está bien encaminado en su carrera.

Con este triunfo Muñoz pasó a tener un récord de 14 triunfos (5 de ellos por nocauts) y 1 derrota. Mientras que, el “Pumita” quedó con un palmarés de 7 triunfos ( 4 por nocauts), 9 derrotas y 3 empates.

Pablo Chacón, su entrenador, contó que lo vio muy bien a su pupilo respecto a las presentaciones anteriores. “Sí, lo vi muy bien, pero tenemos que seguir trabajando para recuperar la toda esa confianza”, dijo desde Buenos Aires, el ex campeón mundial.

El “Pumita” Silva propuso una pelea del tome y traiga y no le dio respiro al “Diamante” mendocino durante los primeros seis rounds y le tiró todo lo que pudo. Lo llevó siempre a las cuerdas al lasherino, que cuando salió de ese asedio, lo hizo con un gran trabajo en la distancia y combinando los mejores golpes, pero sin llegar a sacudirlo a su rival, quien con su volea de derecha llegó también al rostro de Muñoz.

Lo cierto es, que Kevin no logró exponer esa soltura y bagaje boxístico que venía exponiendo desde que saltó al campo rentado. Por lo visto existe un antes y un después de la derrota por nocaut en el mítico Luna Park en diciembre pasado frente a Ángel Aquino. Algo con lo que Muñoz, sin dudas ha luchado en los últimos tiempos, pero frente al “Pumita” se lo observó más seguro, con mayor solvencia en sus movimientos, más allá de que le cedió mucho la iniciativa a su rival.

Si bien el combate, por momentos fue parejo, a Muñoz se lo notó mucho mejor físicamente que en sus presentaciones anteriores. Aunque está claro que necesita recuperar la confianza sobre el tapiz, esa que lo llevó a colgarse dos fajas en su cintura: el título Mundial Juvenil y el Sudamericano.

“Estoy muy contento con la pelea que hice, porque me sentí muy bien”, deslizó desde su casa el campeón y cuenta que: “Además estoy buscando algún sponsor para poder llevar todo bien adelante, para pensar solamente en boxear”.

-¿Fue una pelea cerrada o no?

-Recién hoy vi la pelea y creo que lo dejé vender mucho humo y que creciera mucho. En lo personal estaba 10 puntos, porque lo hice errar muchos golpes. Largaba más de lo que conectaba, por eso me sentí bárbaro en esta pelea.

-Llegaste mucho mejor que en las anteriores?

-Sí, pero también hicimos un trabajo bárbaro con Pablo (Chacón) y mi preparador físico (Pablo Stahringer). Por eso estoy contento porque pudimos ganar bien.

-Se te vio más suelo que en otros combates, te ha costado salir de aquella derrota.

-Hoy estoy bien. Pero sí, estuve mucho tiempo peleando con mi cabeza. Tenía muchos bajones, pero gracias a Dios pude retomar con mucha firmeza todo.

-¿Por momentos te abrumó un poco El “Pumita”?

-Es que él no es cualquier rival, es muy guapo y se las aguanta. No era uno más para mí, pero nunca sentí sus golpes ni que me superó,

-Por ahí te conectó y te fuiste a las cuerdas, ¿por qué?.

-Sentí más los golpes en pelea anterior. Me prendía en los cruces y Pablo estaba desesperado porque me iba a las cuerdas, pero también es la primera vez que probé diferentes cosas en una pelea, por ejemplo; aguantar en las fajas, que es lo que quería. Quizás me faltó dar un poco más y pensé que en algún momento podría. Ahora a seguir preparando y buscando nuevos objetivos.

KO a las Drogas: Joel Mafauad se quedó sin rival para el combate

Mañana se inicia una nueva edición del KO a las Drogas que organiza la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), evento que contará con dos jornadas. En la primera de ellas estaba programado para combatir por el título superligero Intercontinental, el invicto mendocino, Joel “Popó” Mafauad (8-0-0; 4 nocauts), quien iba a enfrentarse con el noqueador colombiano Roiman Villa ( 23-1 - 23 nocauts), quien finalmente no será parte del festival. Es lo que comentó Pablo Chacón a Más Deportes, por lo tanto aún no sabe si su pupilo combatirá, pero igualmente se presentará en el pesaje para saber quién será (si hay) el rival de Mafauad.