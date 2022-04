Kevin Muñoz: “Ahora he retomado y estoy bien entrenado”

El mendocino, Kevin Muñoz , uno de los grandes proyectos del boxeo mendocino y quien ha sido campeón mundial en juveniles supermosca de la Federación Internacional (FIB) y actual campeón sudamericano de la categoría, busca recuperar su nivel de cara a una nueva chance titular que podría tener los primeros días de mayo.

El “Diamante Muñoz”, pupilo de Pablo Chacón, estuvo entrenando durante una semana junto al ex doble campeón mundial, el ya legendario Omar Narváez, en Chubut. El boxeador lasherino trabajó de manera exigida junto al Selección Juvenil, que conduce el popular “Huracán de Trelew”.

“La verdad que ha sido una experiencia muy buena. Me sirvió para entrenar y guantear durante algunos días de manera bien dura y buscando recuperar el nivel”, comentó Muñoz, quien en su última presentación se impuso por puntos, pero además sufrió una caída. El pupilo de Chacón venía de una derrota por nocaut, el año pasado, tras haber realizado una gran temporada, pero sobre el final del 2021 cayó por nocaut en su debut en el Luna Park. Una derrota que asombró a propios y ajenos. “Ahora estamos entrenando muy bien y la idea es recuperar el nivel, pero estamos en buen camino”, expresó.

-¿Fuiste a sumar experiencia a Chubut o cómo fue que llegaste a entrenar en el gimnasio de Omar Narváez?

-Fuimos con mi novia (Brisa Alfonso, también boxeadora) una semana a Trelew, porque me invitó Omar a entrenar con la Selección Argentina que él dirige y logramos trabajar una semana bien firme y con buenos guanteos.

-¿Lo conocías a Omar o habías trabajado alguna vez con él?

-Nos habíamos cruzado en las peleas y en otras ocasiones, pero personalmente no lo conocía. Realmente ha sido muy buena experiencia. Además, uno de los entrenamientos se acercó a saludar y a ver los guanteos Lucas Matthysse (ex campeón mundial ligero) y eso estuvo re lindo. Hay que trabajar firme, para volver hacer las cosas bien.

-¿Por qué decís trabajar firme Kevin?

-Es que no venía haciendo las cosas bien y la pelea que perdí en el Luna Park es algo que no debería haber pasado. Es que llegué excedido de peso y me costó mucho dar la categoría. Eso pasó por no tener una buena preparación de mi parte. No había entrenado bien y terminé perdiendo por nocaut (cayó frente a Nicolás Aquino en el quinto round).

-En tu regreso después de aquella derrota, si bien le ganaste a Leandro Silva, en esa pelea también sufriste una caída ¿Te ha costado recuperarte?

-Estaba un poco bajoneado, me llamaron a pelear y fui, pero no estaba bien entrenado. He retomado ahora de vuelta, para volver a pelear de la mejora manera.

-Pero siempre has sido un boxeador apegado al gimnasio, ¿qué te pasó?.

-En lo técnico no falto nunca a entrenar en el gimnasio, pero mi problema ha sido en lo físico, que no estaba yendo en las mañanas al gimnasio y bueno, esas fueron las consecuencias. No es porque tenga problemas u otros compromisos, sino que me quedaba un poco lejos el lugar y me tenía que levantar temprano. Ha sido por flojera por lo que no he ido.

-¿Ese fue el problema en el Luna Park?

-Totalmente me fui a la mier.. en el peso. Estaba muy excedido en el Luna Park, me exigí y llegué a la pelea deshidratado. No servía para nada.

-Pero ya estás en carrera por lo visto. ¿Qué viene para el mes de mayo?

-Espero pelear pronto en mayo, no sabemos si será un título latino o la revancha con Aquino, pero desde hace más de un mes que estoy trabajando muy bien y ahora me siento firme.

-Ir a entrenar con Narváez, ¿también ayudó?

-Por supuesto todo suma- Él es el técnico de la Selección Juvenil, me contó de su trayectoria y sus cosas. Todo suma, todo sirve para seguir creciendo. Sería muy bueno poder concentrar allá.

Alaniz se impuso por nocaut en Córdoba

En el festival profesional en Córdoba, bajo la promoción de Mario Arano, Alexis Alaniz (4-1-1; 3 nocaut) sumó su cuarto triunfo y el tercero por nocaut al imponerse en el primera asalto a Guillermo “El Espartano” Salas Quintana (0-4-0) en la división superwelter. El godoycruceño continúa con una carrera ascendente.

Mientras que Maximiliano “El Soldado” Zárate (1-2-0) cayó por puntos frente a Abel Daniel Niz (4-1-1, 3 nocauts) en la división de los ligero. El jurado vió ganar a Niz con estos guarismos: Caruncho 38 a 38 y González 39 a 37 y Ferrero 38,5 a 38, en favor del vencedor.