Karen Giménez, la mendocina que se luce en el fútbol profesional, con la camiseta de Estudiantes La Plata

Tiene un tricampeonato con Godoy Cruz y desde haces dos semanas que la viene rompiendo en Estudiantes de La Plata, en el torneo Profesional de AFA . Ella es Karen Giménez, delantera de 22 años, con cualidades desequilibrantes en el área rival, pero a la vez de las que habilitan sin mezquindad, para que su compañera se luzca con el gol.

La “Colo” es titular indiscutida desde la fecha 1 del campeonato de AFA. Y si bien el equipo aún no encuentra victorias, tampoco derrotas. Sumó con dos empates y con destacada labor de la mendocina.

En la primera fecha, las Pinchas empataron 1 a 1 contra Platense. Y en la segunda, con el mismo marcador, frente a Rosario Central.

En ambos encuentros, Giménez fue parte del tridente ofensivo, que según las crónicas actúa de manera punzante en velocidad por la izquierda, siendo el nexo entre la lateral Fernández Brescia y la extremo, Julieta Lema.

“Estudiantes me abrió las puertas porque hace tiempo venía luchando para poder lograr tener contrato profesional. Tuve la posibilidad de poder dar el salto y lo conseguí”, dijo la jugadora que firmó contrato hasta diciembre de este año.

El equipo “me hizo sentir cómoda. Es un club nuevo, con gente nueva, y mucho por aprender. Tengo el apoyo de las chicas que siempre alentaron a que siga jugando”, confió Karen, quien tuvo un primer intento de sumarse a Racing hace tiempo atrás.

En el debut “estuve ansiosa como en todos los partidos. Pero fue alucinante entrar al vestuario, ver tu camiseta colgada y tu cara en el lugar. Hoy me toca defender estos colores, pero las raíces no se olvidan. En ese momento –incluso ahora- es increíble, es todo muy lindo lo que me está pasando”, confió “Colito”.

La mendocina que es titular indiscutida en el elenco pincharrata del fútbol profesional. /Giménez

En el segundo partido, Karen hizo un papel fundamental, asistiendo, interviniendo en situaciones de gol e incluso, escapando algunos tiros que se fueron cerca del arco. Sin embargo, ella fue autocrítica: “tuve la posibilidad de convertir en los dos partidos jugados en el torneo, pero faltan detalles para mejorar, terminar de asentarme bien y de estar más cómoda y suelta. Esperamos al próximo rival para hacerlo. Lo importante es haber comenzado sumando puntos, porque también es un equipo renovado y es muy positivo saber que está la entrega de tus compañeras. Lo demuestran día a día y, cuando salimos a la cancha, lo hacemos convencidas de buscar los tres puntos. Pero recién llevamos dos fechas, y sé que con el correr de los encuentros vamos a ir encontrando los triunfos y a estar entre los candidatos”, afirmó.

La mendocina hace poco tiempo que juega en Buenos Aires. Y confesó que extraña a su provincia, a Godoy Cruz y sobre todo a su “familia, a mamá y a mi pareja sobre todo, porque siempre estuvieron acompañándome. Extraño salir a la cancha y verlas, eso me llena el corazón. Aunque sé que lo siguen haciendo del otro lado de la tele”, expresó en su momento más emotivo de la conversación.

Giménez, terminó el torneo mendocino siendo la segunda goleadora del campeonato en el 2019, a pocos goles de su compañera Verónica Cabrera . Siempre dijo que le gustaba más la función de asistir, pero los goles igual aparecieron en el Tomba.

Karen es otra mendocina exitosa en el fútbol profesional, que la luchó desde chica jugando entre varones hasta sumarse a Las Pumas. Luego tuvo un breve paso por Gimnasia hasta que se integró a Godoy Cruz, donde se consagró tricampeona.

También vistió la camiseta de la Selección Argentina juvenil, para un Sudamericano en Ecuador. Y hoy, es una Pincharrata de ley. Su máximo objetivo es jugar en el Seleccionado mayor.