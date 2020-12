Karen Alaniz y una oportunidad que no puede dejar pasar

Un gran desafío tendrá esta noche la boxeadora mendocina Karen Alaniz (5-3-1; 1 nocauts), cuando desde las 23 hs, enfrente a la campeona argentina de los ligero, Yamila Belén Abellaneda (10-4-0; 3 nocauts) en un combate pactado a 10 vueltas, donde la sanjuanina expondrá su faja. Sin dudas que este choque es un clásico cuyano y tendrá como escenario el Club Atletico Social y Deportivo Camioneros de Buenos Aires, festival que está bajo la promoción de Mario Margossian y será televisado por TyC Sports.

La pelea entre Alaniz y Abellaneda será el respaldo de la estelar que sostendrán, por el título mosca de la Organización Mundial (OMB), la campeona e invicta Anahí López (16-0-1 nocaut) quien realizará su primera defensa ante la marplatense, Ayelén Granadino (5-0; 2 nocauts).

En la tarde de ayer en la ceremonia de pesaje, la pupila de Roberto Castillo, Alaniz, registró en la balanza 59,600 kg. y la campeona 60,550 kg. La púgil de Godoy Cruz no tuvo problemas en la balanza, dado que es una categoría en la que habitualmente no pelea, sino que suele hacerlo en pluma o superpluma. “Estoy bien con el peso y creo que no será problema para mí, es una categoría más grande, pero me siento fuerte y bien. Vamos a buscar el título para Mendoza”, señaló a Más Deportes.

La representante de los Camioneros, Abellaneda viene de combatir hace un mes y 20 días frente a Sofía Rodríguez, donde no expuso el título, y a quien le ganó por puntos, tras seis rounds, en falllo unánime en la división welter. En tanto que Karen Alaniz su último combate lo realizó en noviembre de 2019 en el estadio Pascual Pérez, donde le ganó a la esteña, Patricia Reinoso, por nocaut.

“Es una buena boxeadora y que va mucho al frente y lo sabemos, tiene sus riesgos, pero también da ventajas y eso puedo aprovecharlo bien Karen. Creo que son oportunidades que no hay que dejar pasar”, dijo el DT de Alaniz, antes de viajar.