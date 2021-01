Karen Alaniz: “Será parcial y no habrá favoritismo por ninguna”

Tanto ella como su entorno sostienen que la tercera debería ser la vencida y que el título debería terminar en Mendoza. Al menos es lo que piensa Karen Alaniz (5-4-1;1 nocauts), la boxeadora mendocina que hoy combatirá frente a la uruguaya Maira Moneo (6-1-0) por la corona de la categoría ligero, Fedelatin de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), en la ciudad santafesina de Rosario. Una velada promocionada por OR Promotions y que tendrá como protagonistas centrales a la puntana Micaela Luján y la bonaerense Débora Gómez (ver aparte).

Karen es una boxeadora con importantes cualidades técnicas y de una buena proyección, pero en los últimos combates, a la hora de las definiciones, no ha logrado exponer sobre el ring todo lo que suele demostrar durante los guanteos y entrenamientos. Esto de alguna manera también la ha desfavorecido en las tarjetas por los jurados en combates que por ahí mereció mucho más.

Si bien Karen es una persona tímida, en esta oportunidad, luego de su última práctica en nuestra provincia y antes de emprender viaje a Santa Fe, mostró mucha más convicciones que de costumbre de cara a su segunda oportunidad titular, ya que hace más de un mes perdió por puntos frente a Yamila Abellaneda, donde estuvo en juego el título Argentino, y en cuya pelea cayó por puntos. Y ahora será su tercer choque frente a la uruguaya “La Panterita” Moneo, con quien ha perdido en las dos veces anteriores.

“Tengo muchas ganas de pelear y de ganar este título, espero que esta oportunidad que se me presenta sea realmente la vencida. Lo deseo de corazón, por mi carrera y el equipo con el que trabajo”, comentó Karen.

-Si bien no es en Mendoza, esta vez la pelea es en Argentina.

-Sí, espero que eso también me juega un poco a favor, porque las dos veces anteriores peleamos en Uruguay, y al menos entiendo que será parcial y que no habrá favoritismo para ninguna de las dos

-¿Por qué lo decís?

-Es que en la primera pelea que tuvimos con Moneo, al menos yo sentí que le gané sin problemas y que el jurado se la dio a ella. En la segunda … bueno, pasó lo de mi hermano y eso de alguna manera me afectó.

-Sentís que esta ha sido la mejor preparación

-Puede ser, nosotros no paramos nunca de entrenar con el “profe” Castillo. Después de la pelea con Abellaneda seguimos trabajando y metiéndole al gimnasio, porque de alguna manera sabíamos que no iban a proponer peleas y seguidas, porque eso hace que mejores en confianza y todo arriba del ring.

-Con tu rival se conocen mucho, ¿qué pensás que deberías trabajar y cuidarte en este tercer choque?

-En nada, no tengo que cuidarme en nada, debo salir a ganar y nada más. La primera pelea estoy segura que se la gané y la segunda, ya dije lo que me pasó (dos semanas antes del combate falleció su hermano).

-Te sentiste muy molesta con el fallo de los jueces en la última pelea frente a Abellaneda, ¿qué deberías mejorar para que eso no pase?

-Me ha venido muy bien pelear hace poco porque también me siento con mayor confianza, pero lo que tengo que hacer es tirar más golpes. Algo que hemos trabajado en esta oportunidad con el “profe” Castillo, lo cual me permite también estar más tranquila y pensar en traer ese título para Mendoza. Las oportunidades las he tenido y ahora es tiempo de aprovecharla y hacer el mayor esfuerzo para ser campeona, que es lo que realmente quiero.

-Respecto a otras ocasiones y peleas, se te nota con mayor confianza.

-Es que esto de poder pelear más seguido también me da mucha motivación para todo, que en definitiva, es lo que más buscamos: pelear la mayor cantidad de veces para aspirar a algo más importante. Hoy, para mí, lo importante sería poder ganar este título. Estoy bien físicamente y me tengo confianza para hacerlo.

El resto de la cartelera

Las argentinas Micaela Luján y Débora Gómez combatirán por el título supermosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), que se encuentra vacante, en la pelea central de la velada a realizarse en el Complejo Multifunción de Pérez, provincia de Santa Fe. La cartelera será televisada en directo por la señal de cable TyC Sports desde las 22,30.

Luján, de 21 años, nacida y residente en Villa Mercedes, San Luis, ostenta un palmarés de 8 victorias (3 ko), 1 empate y 1 derrota, en tanto que Gómez, de 25 años, nacida y residente en José León Suárez, en el Gran Buenos Aires, tiene una foja de 6 triunfos, 4 derrotas y 1 empate. Micaela ya peleó por esta corona en junio de 2019, en Buenos Aires, igualando con la entonces campeona Jorgelina Guanini.

Gómez. por su parte, tuvo dos intentos sin éxito por titulos regionales: ante la chilena Daniela Asenjo (por el cetro latino supermosca AMB) y frente a la bonaerense Débora López (por los títulos argentino y sudamericano mosca), ambas en 2019.

Por último, en los combates preliminares de la jornada, cabe mencionar al que enfrentará en la división welter, el bonaerense Marcelo Gabriel Sánchez (3-2-3) frente al marplatense Facundo Rojas (4-3-1) a 6 rondas. En tanto que en la categoría pluma, el bonaerense Blas Ezequiel Cano (4-1- y 2 KO) hará lo propio contra Rodrigo Areco (3-2) oriundo de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, a 4 rounds en juego.