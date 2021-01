Karen Alaniz, con el objetivo claro en la ciudad de Rosario

Esta tarde, la mendocina Karen Alaniz (5-4-1-1 nocauts) sube a la balanza en Rosario, donde mañana enfrentará por tercera vez a la uruguaya Maira Moneo (6-1-0), aunque en esta ocasión estará en juego el título Fedelatin de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) de la categoría ligero a la distancia de 10 rounds.

Será la segunda chance titular que tendrá la pupila de Roberto Castillo en tan sólo un mes y medio, dado que el 19 de diciembre pasado combatió frente a Yamila Abellaneda, en el Club de Camioneros y perdió en las tarjetas, donde estuvo en juego el título Argentino ligero. En una pelea que resultó muy pareja y donde un jurado muy localista terminó dándole la victoria de forma únanime a la representante sindical.

Hoy, dispuesta a no seguir dando ventajas, tras la experiencia reciente, la mendocina viajó a la ciudad santafesina con la esperanza de poder alzarse con la faja latina frente a una rival que ya conoce y que ha enfrentado en dos ocasiones en Montevideo, Uruguay; La Panterita Moneo frente a quien cayó en las tarjetas en ambas oportunidades.

El choque entre Alaniz y Moneo, será el respaldo de la estelar, que tendrá como protagonistas a la puntana de 21 años, Micaela Luján frente a la bonaerense Débora Gómez, que se enfrentarán por el título supermosca vacante de la Federación Internacional (FIB).

“Me siento muy bien, porque como peleamos hace poco, no he parado de entrenar y vamos en buenas condiciones y espero que la tercera sea la vencida”, le comentó Alaniz a Más Deportes, antes de embarcarse a Rosario junto a su entrenador, Roberto Castillo. La púgil del gimnasio de Independiente Rivadavia y la uruguaya se conoce muy bien, es que entre marzo y agosto de 2019 se enfrentaron; en la primera contienda Alaniz se sintió ganadora. Mientras que, en la segunda presentación, Moneo no dejó dudas de su victoria, aunque en esta ocasión cruzarán guantes a 10 rounds.

“Hemos trabajado mucho en estos días, principalmente buscando que ella (Karen) tire más golpes, porque considero que eso suele ser lo que más la perjudica frente a los jurados, más allá, que para mí suele ser más efectiva que sus rivales”, indicó el “Profe” Roberto Castillo.

Karen Alaniz, sostiene que la división ligero (61kg) es una categoría que la favorece, aunque durante mucho tiempo combatió en superpluma. “Es que llego bien con el peso y sin grandes esfuerzo”, destacó la boxeadora oriunda de Godoy Cruz. Lo cierto que Alaniz mañana buscará concretar uno de sus máximos sueños, sumar su primer título.