Julieta Cruz: “Ahora quiero ganar la Copa Libertadores con Boca”

No hay dudas de que fue un guiño cómplice del destino, una caricia al alma y un merecido premio para una Gladiadora que no paró de luchar para seguir persiguiendo sus sueños. Definitivamente, los de Julieta Cruz Navarrete conocían bien el camino. Pero, como reza el conocido tango del Polaco Goyeneche (Naranjo en Flor), “para ser feliz, primero hay que saber sufrir”. La protagonista de una verdadera historia de superación de adversidades es la lateral por derecha de Boca Juniors que el martes pasado humilló 7-0 a River en la final del Torneo Transición 2020 y se coronó campeón del primer certamen de la era profesional del fútbol femenino. La alvearense está en boca de todos y no es para menos. Desde el 19 de enero pasado, “Juli” ostenta el hito de ser la mendocina que inauguró el incipiente recorrido del éxito. Pero detrás de su consagración hay una historia que merece ser contada.

Con 17 años viajó a Buenos Aires para cumplir con su sueño de ser futbolista. Recaló en River y todo marchaba viento en popa. Sin embargo, cuando estaba jugando un partido oficial de AFA con el Millo, sufrió una TVPS (taquicardia supraventricular paroxística). “Los médicos me prohibieron la actividad física hasta que me operaron y me mandaron a mi casa. Yo tenía sólo 18 años, me hablaron mis compañeras y me dijeron que el club no se iba a hacer cargo y nunca me llamaron. Mis viejos hicieron un sacrificio muy grande para operarme en el hospital Español de Mendoza”, le contó Julieta hace un par de años a Tato Aguilera en una entrevista para Los Andes.

Boca primer Campeón de la liga femenina en la era profesional. Gentileza

La idea del retiro cruzó por su cabeza una y mil veces durante la post cirugía. Pero un bendito día, desde Boca se pusieron en contacto con Julieta y le hicieron la propuesta de sumarse al equipo femenino. Fue su familia la que le dio el empujón que necesitaba para concretar el gran sueño de toda su vida: jugar en el Xeneize. Lo mejor estaba por venir...

-Juli, ¿qué se siente ser la primera futbolista mendocina campeona de la era profesional del fútbol argentino?

-Un orgullo muy grande, poder representar a mi provincia de la mejor manera, siempre con esfuerzo, sacrificio, responsabilidad y respeto, es lo más importante. Lo estoy disfrutando mucho.

-¿Lo sentís como un premio que te da la vida después de todo lo que te tocó pasar?

-Me parece que la vida es así, a veces se gana y a veces se pierde, pero siempre se aprende. De cada experiencia que me tocó vivir, aprendí.

-¿Imaginaban que se podía dar un partido como el que se dio en una final y nada menos que ante River?

-Quizás sabíamos lo que podíamos dar, el juego que podíamos generar y las posibilidades que podíamos tener. Obviamente uno jamás imagina una goleada, pero se dio así y estamos felices porque no sólo ganamos sino que jugamos muy bien.

-¿Quién es tu mejor amiga del plantel de Boca y tu mejor socia dentro de la cancha?

-Mi mejor amiga fuera y dentro de la cancha es Lorena Benítez, una persona increíble, compartimos muchas cosas y eso hace que dentro de la cancha nos conozcamos más.

Las Gladiadoras en un emotivo festejo tras la consagración en el superclásico. Gentileza

-¿De qué equipo eras hincha de pequeña?

-Siempre fui de Boca, toda la vida.

-¿Es verdad que eras una gran jugadora de básquet? ¿Por qué cambiaste de deporte?

-No sé si gran jugadora pero me gusta mucho el deporte y el básquet en particular me apasionó desde un primer momento. Después tuve que decidir y seguí con el fútbol porque fue lo que hice toda la vida y a lo que realmente me quería dedicar.

-¿Qué opinás del fútbol femenino de Mendoza?

-En Mendoza hay jugadoras muy buenas, que tendrían posibilidades de estar acá sin ningún problema. Se debería poder llegar a la profesionalización de todo el fútbol femenino del interior del país

-Tenés una hija pequeña (Narela). ¿Cómo es ser madre y futbolista profesional al mismo tiempo?

-Si la verdad que aveces se complica un poco porque uno tiene que acomodar los tiempos en base a todo, pero bueno lo tomo con la misma responsabilidad a ambas cosas.

-¿Qué es lo que más extrañás de Alvear?

-Todo se extraña de Alvear, sobre todo mi familia y mis sobrinos, pero si no hay esfuerzo, no hay resultados

-¿Cuál es tu próximo objetivo como futbolista?

-La Copa Libertadores.

-¿Soñás con integrar nuevamente la Selección Argentina?

-Ese sueño es el de todos los que realizamos deporte, ojalá en algún momento se dé esa oportunidad.

24 títulos para Boca

Si bien fue el primero del profesionalismo, Boca volvió a gritar campeón después de 7 años (el último había sido en 2013 y llevaba 4 subcampeonatos seguidos). El Xeneize es el más ganador: River tiene 11, UAI Urquiza 5 y San Lorenzo 2.

De la gran siete

Las Gladiadoras cerraron el campeonato con 7 triunfos en 7 juegos, 33 goles a favor y ninguno en contra

Algo personal

Nombre: Julieta Cruz Navarrete.

Fecha y lugar de nacimiento: 4 de junio 1996, en General Alvear (Mendoza).

Edad: 24 años.

Posición: lateral derecha.

Altura: 1,58 mts.

Peso: 57 kg.

Trayectoria: 10 de Setiembre, Andes FC, ambos de Alvear, River Plate y Boca Juniors.

Títulos: 1 (Torneo de Transición 2020).

La Copa, una obsesión

Según el calendario de la Conmebol, del 5 al 21 de marzo próximo se disputará la Copa Libertadores 2020 por primera vez en suelo argentino y tendrá a Boca y River como participantes. Si bien todo está sujeto al avance de la pandemia, la sede elegida para disputar todos los partidos de la Copa es el Nuevo Francisco Urbano, el Estadio de Morón. Las Gladiadoras ya tenían su lugar asegurado por haber finalizado primeras en el torneo que se dio por terminado por la pandemia (AFA le otorgó al Xeneize la plaza para dicho torneo, que tampoco se pudo disputar el año pasado por la crisis sanitaria) y con la clasificación a la final del Torneo Transición, River se ganó el derecho de participar en la Copa Libertadores 2020. En total serán 16 los equipos participantes de la 12ª edición. Además de los campeones de cada país integrante de la Conmebol, también estará Corinthians, el campeón vigente, el mencionado cupo para el país anfitrión y además habrá una plaza extra para cada país que ya haya ganado una edición de la Libertadores. Así, Brasil, Colombia, Chile y Paraguay también tendrán dos cupos. “Soy hincha de Boca de toda la vida y mi ídolo siempre fue Carlos Tevez. Por mi posición, miro mucho a Kimmich, del Bayern Munich y de Alemania”, cerró Julieta Cruz.

¿Será posible?. Un grupo de socios e integrantes de la Asamblea de Representantes de Boca Juniors presentó ante la CD un pedido muy especial para el escudo xeneize: que se incluya como estrella 71 el primer título profesional del equipo de fútbol femenino. Se tratará en la próxima reunión.