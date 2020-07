Julián Tamborindegui: “jugar en la liga portuguesa será un sueño cumplido”

Julián Tamborindegui es otro de los deportistas de nuestra provincia que decidió emigrar del mercado local. Así como semanas anteriores otros hockistas confirmaban su partida a Europa, en esta ocasión será el goleador quien lleve su artillería cargada rumbo al Viejo Continente. El delantero de Banco Mendoza firmará para el Club SC Tomar Hockey, por lo que estará ligado a una de las competencias de elite cuando se habla de hockey patín, como lo es la liga portuguesa. Después de vivir una dura cuarentena, donde como todos tuvo que encerrarse en su domicilio y hacer la rutina que le envió el preparador físico de CPBM, Julián está de a poco volviendo a la normalidad y practicando sobre patines, con los protocolos recomendados y tomando “las medidas pertinentes”, según le contó a Más Deportes.

Tamborindegui empezó jugando desde muy chico, cuando tenía solamente 4 años. “No recuerdo bien por qué me decidí por este deporte, pero como mi hermano mayor Exequiel jugaba, seguramente eso me llevó a jugar esta disciplina. Desde un principio me gustó y fue el único deporte que hice con dedicación y esfuerzo” apuntó Julián, quien siempre jugó para Banco de Mendoza en nuestra provincia. “Reforcé en varias oportunidades, mediante préstamos, a otros clubes como Andes Talleres, Casa de Italia, Leonardo Murialdo en un Sudamericano y Atlético Social San Juan”, recalcó. A lo que luego añadió: “Esta es la primera vez que voy a jugar en Europa. Es un sueño para mí porque siempre quise jugar en la liga portuguesa, que para en mi consideración es la mejor de Europa”.

-¿Por cuánto tiempo has firmado contrato?

-Me voy en setiembre y jugaré una liguilla de ascenso con el Tomar y depende como nos vaya, veré si continúo o no.

-¿Cómo se dio tu llegada a Portugal?

-Me recomendó un entrenador que me vio jugar el Sudamericano con Murialdo y ellos se contactaron conmigo.

-¿Qué sabés de la competencia en ese país?

-Y es un país potencia. Por lo que me han comentado, se tiene que disputar una competencia en setiembre entre algunos equipos de Primera A y otros de Primera B, para terminar de resolver el campeonato de Primera. Voy a un club serio, que estuvo jugando en la B hasta que surgió lo de la pandemia, es muy serio y me dieron las mejores referencias.

-¿Qué te ha pedido la dirigencia del Tomar?

-Que siga entrenando como lo estoy haciendo y que una vez que esté en Portugal, afinaremos la preparación. Voy con muchas ganas y ojalá podamos quedarnos con uno de los ascensos. El Tomar es un elenco que ha estado varias veces en Primera División.

Luego el “9″ del elenco de la Hoja de Parra, sumó: “Es el momento ideal para partir porque me recibí a fin de año de kinesiólogo y puedo dedicarme solamente jugar, sin pensar en que tengo que rendir alguna materia. Es una gran oportunidad que se me presenta y espero estar a la altura de las circunstancias.

-Jugaste dos Intercontinentales con Talleres en Reus (España) y con la camiseta de Murialdo, en San Juan. ¿Cuál te gusto más y dejó enseñanzas?

-Siempre se aprende de cada torneo que uno juegue. La experiencia de España fue muy buena, la pasamos muy bien con el equipo y jugamos con varios equipos españoles. Fue inolvidable ese viaje a Reus y Barcelona. El torneo con Murialdo estuvo mejor en el ámbito hockístico. En lo personal jugué mejor comparado con mi rendimiento en España y logré hacer tres goles. Recuerdo que fue una competencia donde se jugaba a cancha llena, como casi siempre pasa en San Juan.

Julián cumplirá su sueño. Fue uno de los pedidos especiales que el entrenador Nuno Lopes le hizo a la dirigencia del equipo de Ribatejo (otro fue el arribo de Francisco Veludo -ex Breganze-), y finalmente tendrá al joven mendocino en sus filas para jugarse una ficha ímportante y volver a ser de Primera. “Llega a Portugal el internacional argentino, después de haber jugado contra equipos portugueses en varias ocasiones, como frente al FC Porto y SL Benfica, en competiciones internacionales de clubes”, especificó el sitio www.plurisports.com