Julián Santero, el piloto mendocino que brilla en tres categorías

Dicen que no hay mal que por bien no venga y, por lo visto, es lo que ha sucedido con Julián Santero , que en la última fecha del año de la complicada temporada 2020 del Turismo Nacional y cuando todo parecía que el mendocino iba a coronarse campeón, tras liderar la mayor parte del año el campeonato, se le escapó de las manos de manera increíble en el circuito de Villicum , en San Juan.

El piloto nacido en Guaymallén luego diría: “Son cosas que pasan, pero estoy contento con la gran temporada que hicimos”. Está claro que la procesión iba por dentro al igual que la bronca de aquella frustración. Pero tal vez ese trago amargo haya marcado o marcó un punto de inflexión en la vida deportiva de Santero , porque son procesos o circunstancias que suelen transformar a los deportistas tanto en lo individual o colectivo, según la actividad.

Julián Santero es el número puesto en el deporte motor de Mendoza y hoy también es el gran protagonista en el TN junto al equipo Toyota como también lo es en el Súper TC2000. El fin de semana pasado en la Clase 3 que el Turismo Nacional corrió en San Nicolás, donde se impuso Leonel Pernía, el “Volador” quedó quinto, tras una clasificación sabatina excepcional. Dos carreras en el TN , dos pole consecutivas; un triunfo y un quinto lugar que lo mantienen como líder.

Mientras que este fin de semana en el Circuito de Alta Gracia, el autódromo Oscar Cabalén, buscará mantener su gran rendimiento por la tercera fecha de la más tecnológica de las categorías, el Súper TC2000, en la que Santero está como escolta de Pernía en el campeonato. En tanto que en el Turismo Carretera, donde el cuyano corre con Ford, está sexto tras haberse disputado tres fechas de quince.

El Cabalén es un trazado que suele beneficiar al equipo Toyota, ya que es el de entrenamiento y prueba de la escudería japonesa, que tiene como piloto principal a Matías Rossi, quien vuelve este fin de semana luego de haber estado aislado por Covid-19. Santero al igual que los 8 primeros del campeonato penalizarán, aunque el mendocino está muy motivado con el buen momento que atraviesa, así lo manifestó en una charla con Más Deportes, en la que le envió sus condolencias a la familia del Turco Ismael, piloto del TC Cuyano que falleció hace unos días en un accidente vial.

En cuanto a su buen momento, el volante guaymallino, destacó: “Sí, la verdad que terminar muy bien en el TN y el SúperTC el año pasado me permitió empezar bien esta campaña y confiado. Me sirvió para agarrar confianza y estar firme desde el arranque de la temporada.

Julián es el puntero indiscutido en el Turismo Nacional, disputadas dos fechas. Prensa APAT

Lo que pintaba para victoria en San Nicolás, tras una gran clasificación donde hizo récord del circuito, no pudo ser debido al lastre con el que tuvo que correr, pero le permitió estar siempre adelante: “El otro día, en el Turismo Nacional, tuve una gran clasificación y la segunda pole consecutiva, estoy muy feliz por eso. Después del día domingo, con 30 kilos de lastre me parece que iba a estar difícil correrlo a Leonel Pernía, por lo menos hasta donde pude correr a fondo sin inconvenientes, es que no tenía mejor auto que él. Después se me presentó el inconveniente con el caño de escape, que se me rompió, y eso me hizo perder mucho rendimiento y algunas posiciones. Pasamos de estar segundo a terminar quinto, pero bueno, sigo sumando fuerte y estoy en la punta del campeonato así que conforme hasta ahora”.

La última competencia en el circuito cordobés fue en octubre del año pasado, donde se impuso el esteño Bernardo Llaver (Chevrolet), mientras que Santero completó el podio con el tercer lugar. “Mirá, respecto a la tercera fecha en el Cabalén, estoy con muy buenas expectativas, contento por los resultados que venimos teniendo, vengo clasificando bien y estoy teniendo muy lindas carreras. Ojalá que en el Cabalén, que es nuestro circuito de prueba, podamos funcionar de la mejor manera y tener un buen resultado que nos permita seguir estando ahí adelante en el campeonato”, expresó.

En Córdoba no se permitirá la asistencia de público, por lo cual Santero se lamentó, ya que le quita sin dudas emociones a las competencias y esa mística que suelen tener los boxes. Claro que el aumento de casos y el rebrote del Covid-19 ha vuelto a condicionar algunas actividades. “No habrá público y no hay público todavía, es una lástima, se extraña. Solamente espero que puedan volver lo antes posible, aunque es una situación tan compleja, que pareciera que está más difícil, pero ojalá puedan volver pronto”, anheló.

Julián Santero se perdió una fecha del Turismo Nacional el año pasado debido a que contrajo coronavirus. En cuanto a los cuidados y cómo lo trata y lo ha tratado la pandemia, contó: “Con el tema pandemia estoy bien y la verdad que me cuido bastante porque estoy mucho en actividad. Y si me llego a contagiar de vuelta me puedo llegar a perder alguna de las carreras, por eso me cuido mucho. Estoy tranquilo, con muchos viajes, y me he mantenido ocupado”, subrayó.

Finalmente tras el deceso del piloto del Zonal Cuyano, Miguel “El Turco” Ismael en un accidente vial, el martes pasado: “Me enteré lo del ‘Turco’ Ismael y les quiero mandar mucha fuerza a la familia y a todo el ambiente del automovilismo del Zonal Cuyano, que seguramente todos estarán dolidos por esto. No lo conocí al ‘Turco’, sí de nombre, porque a veces sigo el Zonal Cuyano. No tuve el gusto de conocerlo personalmente, aunque todos hablan de que era una maravillosa persona. Por eso aprovecho la oportunidad para enviarle un abrazo a toda la familia en este difícil momento”, expresó Julián Santero.

PROTAGONISTA EN TRES CATEGORÍAS

En el Turismo Carretera 2021, Santero quedó sexto luego tras la cita en el autódromo de San Nicolás.

SÚPER TC2000 - Fecha 2

Piloto Marca Puntos

Leonel Pernía Renault 39

Julián Santero Toyota 34

Agustín Canapino Chevrolet 31

Matías Rossi Toyota 25

Facundo Ardusso Honda 23

Damián Finechi Renault 19

Bernardo Llaver Chevrolet 15

Matías Milla Renault 11

Ruben Barrichello Toyota 10

Franco Vivian Toyota 6

Lo que viene: 11/04 en Alta Gracia (Córdoba)

TURISMO NACIONAL - Fecha 2

Piloto Marca Puntos

Julián Santero Toyota 73

M. Muñoz Marchesi Ford 59

Facundo Chapur Ford 54

Jerónimo Teti Chevrolet 50

Javier Merlo Toyota 46

Leonel Larrauri Honda 45

Leonel Pernía Volswagen 39

Jonatan Castellano Chevrolet 36

Leandro Carducci Ford 29

Antonino García Ford 28

Lo que viene: 25/04 en Paraná.

TURISMO CARRETERA- Fecha 3

Piloto Marca Puntos

Agustín Canapino Chevrolet 125

Luis J. Di Palma Ford 89.5

Marcos Landa Torino 87.5

Esteban Gini Torino 86

Mariano Werner Ford 81

Julián Santero Ford 76

Juan P. Gianini Ford 75

Mauricio Lambiris Ford 72

Jonatan Castellano Dodge 68.5

Leonel Pernía Torino 64

Lo que viene: 18/04 en Concepción del Uruguay.