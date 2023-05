Julián Álvarez es pretendido por el Bayern Munich: ¿a cuánto asciende su cláusula de rescisión?

Julián Álvarez es el jugador argentino del momento, ya que está a un solo partido de cosechar un logro único para nuestro país, ya que de obtener la Champions League del 10 de junio próximo, podría coronarse como el primer futbolista nacional en cosechar en su palmarés el trofeo de “la orejona”, la Copa del Mundo y la Copa Libertadores.

Lo cierto es que hace unos días, el cordobés viene de obtener la Premier League con el Manchester City y de convertir el gol de la victoria ante Chelsea. Este suceso lo ha puesto en los planes de diversos clubes europeos.

Julián Álvarez

En las últimas horas, los medios británicos dieron a conocer la noticia de un interés concreto del Bayern Munich por el delantero de la Selección Argentina y los alemanes estarían dispuestos a sacudir el mercado para hacerse con sus servicios.

Julián Álvarez firmó hasta 2028 con el Manchester City. (Prensa Manchester City)

Esta es la cláusula de rescisión de Julián Álvarez en Manchester City:

Luego de que el Manchester City se hiciera con los servicios de Julián Álvarez y con una mejora de contrato de por medio, podemos decir que el ex River Plate posee una cláusula de 50.000.000 de euros, casi duplicando el valor por el que lo abonó a la institución argentina.

De esta manera, si el club alemán decide pagar esa cifra, deberá estar alerta por un detalle en particular, ya que quien posee la decisión final de ejecutar la cláusula de rescisión es el jugador; si Álvarez no quiere emigrar, la transacción no se realizará.

Julián Álvarez busca su primer título de Premier League (AP)

Recordemos que desde su llegada a Inglaterra, la Araña acumula 17 goles en 22 titularidades con la camiseta de los “Citizens”. Además, disputó 47 partidos en total, pero sólo el 46% de los encuentros los jugó desde el inicio. Marcó 9 goles en Premier League, 3 en Champions League, 3 en FA Cup, 1 en Carabao Cup y 1 en Community Shield.

Por su parte, los bávaros están en la busqueda de un centrodelantero de garantía, teniendo en cuenta que en esta temporada no pudo reemplazar adecuadamente a Robert Lewandowski, su goleador histórico, que desde hace un año pertenece al FC Barcelona, y en estos momentos está padeciendo la falta de gol, y que a falta d euna fecha para el cierre, la Bundesliga podría quedar del lado del Borussia Dortmund tras más de 10 años de dominio.