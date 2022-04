Jugar no solo con el corazón

Santiago “Morro” García lo había advertido en diversas entrevistas, donde exponía que sus bajones deportivos tal vez tenían que ver con su situación anímica. Ya en 2019 había desnudado su padecimiento en una charla con Radio Nihuil: “Tuve problemas personales que influyeron en mi rendimiento; no fue fácil... Quiero volver a ser el goleador, sentirme bien. No somos robots, no estamos hechos de acero, nos pasan cosas y eso hace que el rendimiento dentro del campo de juego no sea el óptimo”, expresó aquella vez. Y agregó: “Son cosas que no se saben, pero cuando uno las vive de adentro, todo tiene un por qué”. Sin embargo, su muerte, el 4 de febrero del 2021, desnudó las múltiples falencias profesionales que por entonces rodeaban la mayoría de los planteles del fútbol argentino. Pese a estar bajo tratamiento psiquiátrico, nada pudo torcer el triste destino del delantero uruguayo. Sin embargo, abrió las puertas a una discusión que el deporte más popular del país, y del mundo, se debía: la importancia de la psicología deportiva en los planteles profesionales.

“La salud mental de las personas es muy importante, y el deporte no está exento, porque aunque parezca obvio, los deportistas son personas, aunque algunos parece que se olvidan de eso exigen perfección. En el deporte, es muy importante la presencia de un profesional de la salud mental. Aunque hay que hacer una diferencia entre psicología clínica y del deporte. La primera interviene desde un abordaje psicoterapéutico, y la segunda interviene para alcanzar la eficiencia en el comportamiento humano, no pudiendo obviar la salud mental”, explicó Francisco Arnut Echave, licenciado en Psicología que trabaja con el plantel de Godoy Cruz.

“La metodología de intervención es variada y sujeta a cada grupo y deportista, aunque siempre sugiero iniciar con una evaluación cognitiva y psicológica, y desde allí generar un plan de intervención, que suele comenzar, en deportes de equipo con la generación de una visión, y luego con un adecuado establecimiento de objetivos”, amplió.

“Que un deportista trabaje la parte emocional es clave. Hoy por hoy el deportista necesita estar bien enfocado, sobre todo si se trata de deportistas de alto rendimiento, porque la actividad genera estrés. Esto pone al límite todas las habilidades del deportistas”, dice Pablo Sucarrat, psicólogo deportivo y director técnico.

“Cuando ponemos al límite nuestras habilidades, requiere que estemos al 100%. Y cuando están atravesados por situaciones particulares, se ven interferidos en el deporte. Es ahí donde el abordaje de la psicología deportiva es clave”, explican diversos profesionales ligados a la materia.

Leandro Díaz, delantero de Estudiantes de La Plata, sorprendió en una entrevista al contar su situación. “Hace un año y medio que vengo peleando contra un cuadro de depresión. Acá en Estudiantes confiaron en mí y los médicos del club me ayudaron. Cuando uno tiene depresión creo que hay que hablarlo”, confesó el ‘Loco’. Y continuó: “Un día me agarraron los doctores, hablaron conmigo y empecé a tratarme. Lo demás vino solo y ahora se me dan las cosas. El tema es difícil cuando no lo contás. Tuve la ayuda que necesitaba en el momento justo. Después empecé a salir, me solté y pude demostrar que podía jugar acá”.

Hoy en día, la FIFA aconseja y pide que existan psicólogos deportivos en el fútbol profesional y formativo, algo que también existe en el tenis. “Todos los entrenadores tienen como materia psicología deportiva. Hoy es una necesidad”, dicen.

María Belén Grau, psicóloga que trabaja con el plantel de Gimnasia y Esgrima, marcó su punto de vista sobre la importancia de reconocer síntomas: “Es fundamental detectar las señales a tiempo y el acompañamiento terapéutico. Es importante saber observar y encontrar rápidamente ayuda”.

Además, destacó lo que los jugadores hacen en su tiempo libre: “Estudiar, estar con la familia o generar una actividad; es clave que estén ocupado, más allá del descanso obligado”.

“Buscar el perfeccionismo en todo lo que hacemos también es algo a tener en cuenta. Es importante evitar el pensamiento negativo y la autoexigencia. La depresión es multifactorial: tiene una relación social y otra personal”, amplió.

Curiosamente, en Mendoza, solo el plantel del Lobo y Godoy Cruz cuentan con un profesional de estas características para trabajar con los jugadores. Ni Deportivo Maipú ni Independiente Rivadavia tienen uno entre sus filas.

“Sería utópico pensar que un jugador se saca la mochila de persona y se pone la de jugador. Pensar que no puede tener un mal día, es endiosar al deportista, no permitir equivocarse. Es un error. Hay que trabajar en brindarles herramientas, para que en sus situaciones cotidianas puedan desarrollarse de la mejor manera”, confió Augusto Galateo, psicólogo deportivo de Unión de Santa Fe.

“Creo que los clubes, desde la dirigencia, cuerpos técnicos y profesionales de la salud tenemos la responsabilidad de detectar y brindarles nuestra ayuda incondicional a los jugadores que atraviesen este tipo de situaciones”, puntualizó Grau.

Y aunque para muchos el deporte sea sinónimo de salud, no siempre la situación es la idea. Las obligaciones, la soledad y la autoexigencia se vuelven un cóctel difícil de manejar. De allí la importancia de profesionales que acompañen al jugador. Ese que también es una persona, que está afectado psicológica y emocionalmente por un entorno que lo rodea fuera de las prácticas y que necesita herramientas de contención para sobrellevar su propia problemática.

Primera persona: el “Pelado” Almeyda, un ejemplo de lucha

Matías Jesús Almeyda fue otro de los protagonistas que relató en carne viva cómo es padecer depresión y las particularidades de atravesarla en un ambiente como el del fútbol.

El DT contó cuál fue su experiencia: “No se lo deseo a nadie. Es difícil de entender. Es feo. La pregunta más fácil era ‘¿cómo vas a tener depresión si tenés todo?”. “¿Todo? Todo material”, remató.

El Pelado se refirió a lo que padeció su entorno. “Mi familia sufrió mucho y me ayudó a salir. En mi libro hablé de la depresión y muchos me dijeron que era un error porque podía cortar mi carrera como entrenador. Yo hablé porque lo superé y porque sé que desde este lugar ayudo a mucha gente”, expresó.

Voces de Profesionales de la Psicología

- María Belén Grau Psicóloga (Mat. 4753) - Gimnasia y Esgrima: “Existe un mito sobre que quienes van a psicólogo o al psiquiatra están locos y no es así. Debería ser más naturalizado. Sobre todo después de una pandemia como la que atravesamos”.

- Francisco Arnut Echave Licenciado en Psicología - Godoy Cruz: “La salud mental es muy importante. Y el deporte no está exento, porque aunque parezca obvio, los deportistas son personas, aunque algunos parece que se olvidan de eso”.