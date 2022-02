Juega Boca: formaciones, hora y TV del choque ante el Aldosivi de Martín Palermo por la Copa de la Liga

Boca Juniors enfrenta este miércoles como visitante a Aldosivi en Mar del Plata, por la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), en busca de su primer triunfo tras el empate frente a Colón el domingo pasado, en su debut en el torneo.

El encuentro, correspondiente a la Zona 2 de la Copa de la LPF, se juega desde las 19.15 en el estadio José María Minella, con el arbitraje de Patricio Loustau y la televisación de Fox Sports Premium.

Así llega Boca

El equipo de Sebastián Battaglia será visitante en la ciudad balnearia, aunque lo hará nuevamente ante miles de hinchas “neutrales” que llenarán las tribunas habilitadas, al igual que ocurrió en el último encuentro ante el conjunto dirigido por Martín Palermo por la Liga Profesional 2021, donde se impuso el “xeneize” por 3 a 0.

Si bien el entrenador no confirmó el equipo, en Boca habrá un cambio en el mediocampo, ya que Juan Ramírez no viajó a Mar del Plata con la delegación boquense porque acusó un fuerte golpe en su tobillo derecho, tras el empate en un gol ante el “sabalero”. En el lugar del ex San Lorenzo estaría Diego “Pulpo” González, y si bien otra opción era que lo hiciera Agustín Almendra, llega con menos ritmo porque continúa evolucionando del esguince en el tobillo derecho sufrido en enero pasado, durante un amistoso ante la Universidad de Chile jugado en La Plata.

Y volverán a ser titulares los repatriados Guillermo “Pol” Fernández y el goleador Darío Benedetto, quien marcó el gol de Boca contra Colón en la Bombonera, en su regreso al club de La Ribera. El plantel entrenó esta mañana antes de partir en hacia Mar del Plata en un vuelo charter.

Así llega Aldosivi

En cuanto a Aldosivi, llega a su primer partido como local con dos días más de descanso que Boca, detalle que despertó quejas por parte del equipo porteño, tratará de aprovechar la localía formal para sumar sus primeros puntos en el torneo, luego de caer 0-2 ante Vélez en la primera fecha.

Este cruce es una nueva oportunidad para Palermo en su búsqueda del equipo titular, luego de un fuerte recambio durante la pretemporada que incluyó 16 bajas y 11 refuerzos.

Para el compromiso ante equipo en que alcanzó la idolatría y su cima como goleador, Palermo deberá realizar al menos un cambio en la defensa, ya que el zaguero central Nicolás Valentini fue expulsado en la primera fecha en Liniers por doble amonestación, en su estreno en el club tras llegar desde Boca en el último mercado de pases. Su reemplazante será el paraguayo Marcos Miers.

El entrenador del “Tiburón” quedó conforme con la actuación del equipo pese a la derrota ante Vélez, y también con los minutos que ingresó el delantero Santiago Silva, otro de los refuerzos para la temporada, aunque en principio no estaría en condiciones de salir desde el arranque, por lo que el único hombre de punta sería nuevamente Andrés Ríos, otra de las incorporaciones.

Palermo seguirá sin poder contar con su principal arma de ataque, el goleador Martín Cauteruccio, quien luego de su frustrado pase a Independiente continuaba con trabajos diferenciados y kinesiología para recuperarse de una molestia muscular, con la expectativa de estar en condiciones para el cruce ante Godoy Cruz, por la tercera fecha.

Posibles formaciones

Aldosivi: José Devecchi; Rufino Lucero, Mario López Quintana, Marcos Miers y Fernando Román Villalba; Leandro Maciel y Marcelo Meli; Matías Pisano, Edwin Mosquera y Tomás Martínez; Andrés Ríos. DT: Martín Palermo.

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Frank Fabra; Guillermo Fernández, Jorman Campuzano y Diego González; Eduardo Salvio, Darío Benedetto y Sebastián Villa. DT: Sebastián Battaglia.

Estadio: José María Minella (Mar del Plata)

Árbitro: Patricio Loustau

Hora: 19.15

TV: Fox Sports Premium.

Minuto a minuto Aldosivi-Boca