Juan “Pichi” Mercier, experiencia y jerarquía para Fundación Amigos

El operativo ascenso al Federal A está en marcha. Una semana después de que Fundación Amigos por el Deporte recibiera la confirmación de la licencia deportiva desde el Consejo Federal para disputar el Torneo Regional Amateur por los próximos tres años, el equipo presidido por Sebastián Torrico sumó ayer a un refuerzo de experiencia y jerarquía.

Se trata de Juan Ignacio Mercier, quien en 2014 fue campeón de la Copa Libertadores con San Lorenzo junto al actual arquero del Ciclón, y en el último semestre jugó para Sacachispas equipo que terminó sexto en la Primera B Metropolitana.

Las primeras palabras del volante central de 41 años fueron publicadas por el departamento de prensa de Fadep mediante un video: “Estoy muy agradecido a Seba por darme la oportunidad de seguir dándole a la redonda. Estoy a disposición del cuerpo técnico y a darle para adelante. Vamos hacer todo el esfuerzo para dar lo mejor y ojalá podamos lograr el objetivo del ascenso”, expresó el “Pichi”.

Gonzalo “Mamut” Díaz es otra de las incorporaciones rutilantes del equipo maipucino y hoy se sumará a los entrenamientos en el predio de Russell.

Anoche, en una presentación formal en el hotel Arena Maipú, fueron presentadas los otros refuerzos. Alan Brondino (zaguero ex Nueva Chicago), Lucas Fernández (volante ex O’Higgins de Chile), Luciano Rodríguez (defensor, retorna tras su paso por Maipú) y Nicolás “Pelé” Quiroga, volante ex Independiente Rivadavia.