Juan Manuel Sara: “Que hayan confiado en mí es muy valorable”

A sus 45 años, y como otros muchos entrenadores a lo largo y ancho del mundo, Juan Manuel Sara inició hace unos días su primera experiencia como entrenador, tras haber compartido cinco como ayudante de campo de Diego Martínez, consiguiendo recientemente el ascenso de Tigre a la Liga Profesional de Fútbol.

Sara no es un desconocido de estas tierras. Ya estuvo junto a Martínez en una experiencia no del todo buena al frente de Godoy Cruz. “Me estoy adaptando bien. Ya viví acá y es una provincia que me gusta mucho. Obvio, ahora la adaptación es mucho más fácil”, explica el nuevo entrenador botellero, quien estará acompañado en esta aventura por Facundo González como ayudante de campo, Diego Vázquez y Matías Avendaño como preparadores físicos y Federico Sandoval como entrenador de arqueros.

“Vengo buscando esta experiencia hace mucho y estoy muy feliz por este momento. Anteriormente tuve otras propuestas pero lamentablemente no se llegó a un arreglo. La dirigencia de Maipú ya me había hablado y noté, a pesar de que nunca estuve como primer entrenador de ningún equipo, una confianza en mí que es valorable. Tomé eso en cuenta y llegué a un club que, creo, tiene mucho potencial y mucho por hacer. Solo con ver el predio que tiene me imaginé cosas grandes”, cuenta en medio de la siesta mendocina, luego de una mañana donde estuvo por cuarta jornada consecutiva al frente del plantel del Deportivo Maipú.

- ¿Cómo fue tomar la decisión de abandonar tu lugar en el cuerpo técnico de Diego Martínez luego de haber trabajado tantos años juntos?

-Fue difícil, porque estuvimos muchos años juntos. Él sabía de mis intenciones. Lo veníamos conversando. Estuvimos seis años con el mismo cuerpo técnico, donde logramos cosas importantes. Es un entrenador exitoso, pero por encima de todo es muy buena gente. El momento de tomar la decisión ya era una cuestión interna y con el tiempo cada vez era mayor. Creo que el ascenso con Tigre fue el broche de oro al trabajo que hicimos.

-¿Serán propuestas similares desde lo táctico y lo estratégico o se verá algo totalmente diferente?

-Con Diego muchas cosas las concebíamos juntos. Obvio que tendremos algunas pequeñas adaptaciones, pero la propuesta siempre será un fútbol ofensivo, con un equipo protagonista y proactivo, siempre buscando jugar por abajo. Obvio, también que defienda bien, porque es la base de todo lo que queremos.

-¿Hay un esquema determinado o se puede ir modificando respecto de lo que proponen los partidos y el juego en sí?

- No me ato a ningún esquema. Si a los modelos; pero los sistemas pueden variar. Uno tiene que hacer jugar a los que más se identifican con la idea del cuerpo técnico. Repito, vamos a buscar un equipo dinámico, intenso y que intente superar constantemente las líneas de presión.

- ¿Has conversado con la dirigencia respecto de los refuerzos? Ya tenes tres nuevos nombres para el plantel...

- Estamos hablando el tema, pero hasta ahora llegaron pocos. Seguramente llegarán nombres nuevos en todas las líneas. La sangría luego del último partido del torneo pasado fue muy grande. Sabemos que es difícil incorporar porque para muchos Deportivo Maipú no es una prioridad y nosotros queremos que lleguen jugadores que sientan el club como su lugar en el mundo...

- ¿Tu intención es tener a todos cuanto antes?

- Obviamente me gustaría que empiecen a llegar ahora, pero sabemos que no es fácil y muchos esperan propuestas mejores. Estamos luchando con eso. Hay que tener paciencia; todavía tenemos tiempo. En las próximas semanas empezarán a llegar.

De festejo: el Cruzado cumplió 94 años y se viene la gala

El próximo miércoles 22 de diciembre, desde las 21.30, en el Amasijo (La Puntilla, Luján de Cuyo), la dirigencia cruzada, con Omar Sperdutti a la cabeza, celebrará con una cena de gala los 94 años del club, que se cumplieron ayer (fue fundado el 16 de diciembre de 1927).

Según confirmaron desde la entidad, del festejo participarán Enzo Pérez, volante surgido en la cantera botellera y hoy con inmejorable presente en River Plate; y Claudio Chiqui Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, entre otros.

Con capacidad limitada, el valor de la entrada es de 2 mil pesos y se pueden adquirir en la Secretaría del club y en el predio botellero, en las inmediaciones del Parque Metropolitano.