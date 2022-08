Juan Manuel Sara analizó la victoria de Maipú: “Estoy seguro de que no fue nuestro mejor partido”

El entrenador del Deportivo Maipú, Juan Manuel Sara fue el primero en salir del vestuario cruzado para hablar con la prensa. “Es un gran triunfo contra un muy buen rival que venía de siete partidos invicto y nos la hizo muy difícil. Con el gol tempranero se complicó un poco y más que nada rescato el carácter del equipo para dar vuelta un resultado, algo que no es fácil hoy en el fútbol de hoy. Y supimos sufrir, más allá de que ellos no generaron situaciones clarísimas, con los pelotazos nos fueron metiendo en nuestra área. Valoro eso del equipo”, comenzó analizando.

Al ser consultado por Los Andes sobre si le había gustado la producción de su equipo, Juan Manuel Sara respondió: “No sé si me gustó, pero hay una parte del juego que quizá a veces no teníamos o muchas veces no terminamos ganando partidos que merecíamos. Soy consciente de que por momentos nos superaron y nos hicieron jugar bajo, ganando duelos. Seguro que no fue nuestro mejor partido, pero rescato el triunfo y el carácter que mostró el equipo”, desplegó el ex delantero de Ferro y Huracán, entre otros equipos.

Más adelante, agregó: ”El equipo generalmente jugó bien. Hoy el equipo está entre los cinco equipos con más goles a favor del campeonato. O sea, todo lo que construimos y la cantidad de situaciones que tenemos, hoy las estamos convirtiendo y entonces se hace más fácil. Hay muchas cosas positivas, más allá de que no brillamos como en otros partidos, entre ellas dar vuelta un resultado, algo que nos estaba costando. Lo de Fausto (Montero) con seis goles, también Marcelo (Eggel) que se le dio la chance. Son jugadores que venían de jugar en el Federal A y que hoy están en Nacional B, se están asentando y están marcando la diferencia”, dijo.

Marcelo Eggel convirtió su cuarto gol consecutivo en condición de local: dos a Villa Dálmine, Gimnasia de Jujuy y esta tarde frente a Temperley. Todos sirvieron para ganar. Foto: José Gutiérrez/ Los Andes

Interrogado sobre los detalles que antes llevaban al equipo a perder puntos en partidos cerrados como el de ayer, agregó. “Fijáte que a los de arriba les cuesta ganar, hoy Belgrano empató con el último. Es un momento del campeonato en el que todos están jugando cosas importantes y Temperley también. Venían bien, sin perder y superando a veces a los rivales. Les sacamos el invicto (una victoria y seis empates al hilo) y nos hicimos fuertes en nuestra casa. De acá hasta el final del campeonato va a ser todo muy complicado”, aportó el DT.

Consumado el tercer triunfo seguido como local, Sara no tiene dudas de que tienen que dar un paso más y conseguir la victoria que se viene negando fuera de casa. “Es importante hacernos fuerte acá, pero ahora tenemos que ir a buscar un triunfo afuera porque lo necesitamos y mucho”.

Por último, informó que Guillermo Ferracuti y Fausto Montero pidieron el cambio porque estaban cansados, pero están bien para lo que viene.