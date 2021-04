Juan Espínola: “Me falta un poco más para llegar al techo de mi nivel”

Infranqueable. Una verdadera muralla en la iluminada noche del Feliciano Gambarte . El Tomba no jugó un gran partido, es cierto. Tanto, como que el equipo de Méndez necesitaba de la victoria casi como el agua. Y fue Juan Espínola quien le bajó la persiana a las aspiraciones santiagueñas. Tal como había sucedido hace una semana en el Cementerio de los Elefantes, el arquero guaraní de Godoy Cruz se convirtió en un factor clave para que el Expreso volviera a sumar.

En su merecida tarde de sábado libre, la figura de la histórica noche bodeguera aprovechó para disfrutar en familia de las bondades de la montaña. Y también se hizo un lugarcito para responder amablemente a la requisitoria de Los Andes.

-Juan, ¿cuánta importancia tiene haber terminado con el arco en cero por primera vez en el torneo?

-En lo personal fue muy importante, era algo que buscaba desde el principio del campeonato y no se estaba dando. Porque a pesar de que tenía buenos rendimientos, dejar mi arco en cero era uno de mis deseos.

-¿Ante Central Córdoba era más importante ganar que jugar bien?

-Mirá, el fútbol es una cosa tan rara que en varios partidos que merecimos ganar no se dio el resultado. Anoche (por el viernes) quizás no se jugó de forma perfecta, pero se jugó bien y lo mejor fue que sacamos el resultado que buscábamos. Además, el plus es que fue en nuestra casa.

-¿Sentís que tus atajadas fueron determinantes para el triunfo?

-Ayudaron bastante, somos 11 en el campo y cada uno trata de hacer lo mejor posible. Quizá el mío es el más vistoso y me gusta ayudar al equipo.

-¿La más difícil fue el tiro libre de Bay que se metía en el ángulo?

-¡Qué complicado estuvo eso! Fue un tiro tremendo, pero me ubiqué bien, esperando hacia ese costado y al impulsarme sólo sentí que toqué la pelota y nada más. Por suerte la saqué.

-¿Estás en tu mejor momento?

-Estoy pasando un buen momento, partido tras partido estoy alzando mi nivel. Pero aún me falta un poco más para llegar al techo de mi nivel.

-¿Cómo te sentiste con la nueva iluminación del estadio?

-Estupendo. El estadio está hermoso y es muy bueno seguir avanzando con las mejoras. No sólo para el club, sino para la gente del Tomba que quiere y apoya mucho al equipo.

-Te adaptaste rápido al fútbol argentino, ¿qué diferencias encontrás con el paraguayo?

-La dinámica, aquí se juega con mayor velocidad. Esa es la gran diferencia que noto con el fútbol de mi país.

-¿Cuáles son tus referentes en el puesto de arquero?

-Mi referente en el pasado era José Luis Chilavert. Y actualmente admiro mucho al alemán Manuel Neuer.

-Se vienen dos partidos muy duros. San Lorenzo, de visitante y cierran con Banfield, de local. ¿Sueñan con la clasificación a la segunda fase o la meta es seguir sumando para los promedios?

-Nada es imposible. Apuntamos a clasificar a la siguiente fase, es nuestro primer objetivo. Vamos paso a paso, es lo que se busca y para lo que trabajamos duro cada semana.

-¿Cuáles son tus aspiraciones y sueños como futbolista?

-Superarme cada día porque creo que no hay límites. El esfuerzo de cada día, tarde o temprano da recompensas. Es algo que aprendí con el tiempo. Mi sueño es vestir la casaca de la selección de mi país y poder llegar a ser un referente en mi puesto.

Perfil de un número 1

Nombre completo: Juan Ángel Espínola González.

Fecha y lugar de nacimiento: 2 de noviembre de 1994 (26 años) en Ciudad del Este, Paraguay.

Puesto: arquero.

Altura: 1,85 mts. Peso: 87 kgs.

Trayectoria: Cerro Porteño de Paraguay, Sarmiento de Junín (no tuvo la oportunidad de jugar ningún partido), Nacional de Paraguay y Godoy Cruz Antonio Tomba.