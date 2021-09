Juan Carrasco: “Recuperé el nivel que tenía en la Selección”

Juancito Carrasco defiende hoy el título latino de los ligero de la Federación Internacional (FIB) frente al bonaerense, Gerardo “Carbón” Pérez, en el Club Club Atlético y Biblioteca River Plate de Bell Ville. El ‘Titán’ hará su primera defensa de la corona que ganó hace algo más dos meses, tras vencer en fallo unánime a Daniel Combi después de 10 rounds en un duro combate, donde se sobrepuso a una caída que sufrió en el tercer asalto.

Carrasco con un récord de 10 victorias- 6 por nocauts- una derrota, llega en óptimas condiciones a este pleito y enfrente tendrá a un púgil de características similares a las suyas, ya que Pérez posee un foja de 9 triunfos, 2 de ellos por nocaut- y 1 derrota. Juancito a sus 29 años, quiere volver a retomar aquella senda de coraje que vislumbró en los inicio de su carrera. Un gran paso hacia ello fue lograr su primera faja bajo la dirección de Pablo Chacón. El púgil siente que está en un gran momento y sueña con una chance internacional, pero para ello debe pasar por su primera defensa.

-¿Cómo llegás a esta presentación?

-Muy bien, trabajando mucho para sumar peleas. Es un título que tendría que haberlo ganado hace 5 años atrás, pero las cosas se fueron dando así. Lo bueno es que seguí y no dejé el boxeo porque estuve a punto de abandonar todo.

-¿Cómo fue esa situación que habías decidido prácticamente dejar la actividad después de tanto esfuerzo y lucha por superarte en tu carrera deportiva?

-En los últimos tiempos no estaba yendo a entrenar, sólo hacía bolsa. No quería saber más nada porque estaba mal. Me fui al gimnasio de Pablo (Chacón) hablé con él y me dijo que no había problemas de sumarse. Él le abrió las puertas a mi hermano Roberto, Gumersindo y Manuel. Y de a poquito empecé a volver y en la actualidad hago guantes con todos los medianos que se entrenan en ese gimnasio. Sinceramente ahora estoy mucho mejor, diría que muy bien para esta pela, motivado y con ganas de seguir superándome. En lo de Pablo hay boxeadores de todas partes que van a guantear y ahí te ponés bien porque son diferentes técnicas.

-Hace dos años que estás y parece que te ha sentado bien el cambio.

-La verdad que sí. Siento que recuperé el nivel que tenía cuando estaba en la Selección o cuando estaba viviendo en Italia, incluso en cuanto a las ganas, además bajé a 61 kg.

-Era uno de tus problemas, sufrías mucho la categoría y el pesaje.

-Sí, me costaba dar los 63 kilogramos, imaginate con las ganas que estoy de seguir que ahora puedo bajar sin problemas a los 61kg y solamente entrenando. Por eso digo que allí, con Chacón, hay muchos profesionales, mucho guanteo y motivación.

-Como cuando estabas en Buenos Aires entrenando.

-Exacto, hay competencia y te ponés bien rápidamente, porque tenés con quien trabajar.

-Ahora se viene esta defensa.

-Sí, voy a defender por primera vez mi título y creo que se vienen buenas peleas. Hay que seguir trabajando.

-¿Qué sabés de tu rival?

-Es un buen boxeador y tiene mis mismas ganas de superarse. Un buen rival que le ha ganado a profesionales de renombre.

-Empieza una etapa donde todos los rivales son importantes

-Sí, eso es verdad, pero hace rato que los rivales son fuertes. Lo importante para mí es que estoy tranquilo y con los pies sobre la tierra. Soy consciente de todo, que hay que trabajar sino no se puede avanzar .

-¿Cómo estás de tu lesión en el hombro?

-Bien, como también del problemita que tenía en el codo. La verdad que trabajé mucho para recuperarme con fisioterapia y sigo trabajando en eso.